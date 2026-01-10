Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu: „Atunci va rămâne în echipă”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat în debutul săptămânii că ar fi dispus să îl ofere împrumut pe Octavian Popescu la noua echipă a lui Marius Șumudică, Al-Okhdood. Mihai Stoica știe ce are de făcut atacantul de la FCSB.

Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu

Deși s-a discutat foarte mult despre o posibilă mutare a lui Tavi Popescu la Al-Okhdood, acest lucru a fost demontat de Marius Șumudică, .

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, în ultima sa intervenție, a amintit de declarațiile lui Marius Șumudică. Oficialul FCSB susține că Octavian Popescu, jucător ce a impresionat în amicalul cu Beșiktaș, trebuie să demonstreze că merită să joace și doar așa va fi un fotbalist important în a 2-a jumătate a sezonului.

„Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.

ADVERTISEMENT

E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă”, a spus Mihai Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Marius Șumudică despre transferul lui Octavian Popescu la Al-Okhdood

Marius Șumudică a transmis, pentru FANATIK, că nu se pune problema ca Octavian Popescu să vină la noua sa echipă. Antrenorul a mărturisit că va face trei transferuri la Al-Okhdood, însă niciun jucător din SuperLiga nu se află pe lista sa.

„Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Obiectivul lui Marius Șumudică la Al-Okhdood este unul bine stabilit. , iar ținta principală este evitarea retrogradării.

Tavi Popescu, formă slabă la FCSB

Octavian Popescu a avut un start exploziv la FCSB, impunându-se încă de la 18 ani ca titular constant în echipa de bază a campioanei României. După două sezoane solide, parcursul său a cunoscut însă un regres, iar în actuala stagiune jucătorul de bandă a fost folosit preponderent ca variantă de rezervă.

În sezonul în curs, Popescu a adunat 22 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, fără să-și treacă numele pe lista marcatorilor și cu doar două pase decisive. Valoarea sa de piață a scăzut considerabil în ultimii ani: de la 4 milioane de euro în 2022, atacantul a ajuns să fie evaluat la numai 850.000 de euro în iarna lui 2026.