Sport

Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu: „Atunci va rămâne în echipă”

Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB știe ce pași are de urmat atacantul pe care Gigi Becali speră că încaseze o avere.
Iulian Stoica
10.01.2026 | 23:35
Mihai Stoica a anuntat ce urmeaza pentru Tavi Popescu Atunci va ramane in echipa
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu la FCSB. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat în debutul săptămânii că ar fi dispus să îl ofere împrumut pe Octavian Popescu la noua echipă a lui Marius Șumudică, Al-Okhdood. Mihai Stoica știe ce are de făcut atacantul de la FCSB.

Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu

Deși s-a discutat foarte mult despre o posibilă mutare a lui Tavi Popescu la Al-Okhdood, acest lucru a fost demontat de Marius Șumudică, tehnicianul declarând pentru FANATIK că nu se pune problema ca atacantul de la FCSB să ajungă în Arabia Saudită.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, în ultima sa intervenție, a amintit de declarațiile lui Marius Șumudică. Oficialul FCSB susține că Octavian Popescu, jucător ce a impresionat în amicalul cu Beșiktaș, trebuie să demonstreze că merită să joace și doar așa va fi un fotbalist important în a 2-a jumătate a sezonului.

„Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.

ADVERTISEMENT
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump...
Digi24.ro
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”

E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digisport.ro
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham

Ce a declarat Marius Șumudică despre transferul lui Octavian Popescu la Al-Okhdood

Marius Șumudică a transmis, pentru FANATIK, că nu se pune problema ca Octavian Popescu să vină la noua sa echipă. Antrenorul a mărturisit că va face trei transferuri la Al-Okhdood, însă niciun jucător din SuperLiga nu se află pe lista sa.

„Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Obiectivul lui Marius Șumudică la Al-Okhdood este unul bine stabilit. FANATIK a anunțat în exclusivitate că tehnicianul va semna cu formația din Arabia Saudită, iar ținta principală este evitarea retrogradării.

Tavi Popescu, formă slabă la FCSB

Octavian Popescu a avut un start exploziv la FCSB, impunându-se încă de la 18 ani ca titular constant în echipa de bază a campioanei României. După două sezoane solide, parcursul său a cunoscut însă un regres, iar în actuala stagiune jucătorul de bandă a fost folosit preponderent ca variantă de rezervă.

În sezonul în curs, Popescu a adunat 22 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, fără să-și treacă numele pe lista marcatorilor și cu doar două pase decisive. Valoarea sa de piață a scăzut considerabil în ultimii ani: de la 4 milioane de euro în 2022, atacantul a ajuns să fie evaluat la numai 850.000 de euro în iarna lui 2026.

  • 850.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 207 meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a...
Fanatik
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a reușit să câștige vestiarul: ”Acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte”
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în...
Fanatik
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
Dennis Man a început 2026 în forță la PSV! Gol și pasă de...
Fanatik
Dennis Man a început 2026 în forță la PSV! Gol și pasă de gol pentru român. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Echipa din România, în degringoladă: 12 jucători și antrenorul au plecat deja! Președintele...
iamsport.ro
Echipa din România, în degringoladă: 12 jucători și antrenorul au plecat deja! Președintele este următorul vizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!