Mihai Stoica a anunțat cu ce probleme se confruntă Tavi Popescu la FCSB: „E la o răscruce. Nu am întâlnit așa ceva”

Octavian Popescu a evoluat preț de o repriză în FCSB – Feyenoord, însă fără să aibă vreo realizare notabilă. În schimb, Toma, cel care l-a înlocuit, a reușit să fie decisiv și să marcheze. Ce spune Mihai Stoica despre situația lui Tavi.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre situația lui Octavian Popescu

Deși era privit drept un jucător de perspectivă în fotbalul românesc în urmă cu câteva sezoane, forma sportivă a lui Octavian Popescu a decăzut enorm. , se află la o răscruce de drumuri, însă încă are timp să își revină pe calea cea bună.

„Octavian Popescu la acest moment e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe cel corect poate și acum la 23 de ani să ajungă fotbalist, să își facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are calități cum nu am întâlnit la niciun fotbalist avut vreodată. Astăzi (n.r. sâmbătă) vorbeam asta cu Florin Tănase.

Toți fotbaliștii de la FCSB sunt de acord că Octavian Popescu e cel mai talentat jucător din echipă. Are viteză, are explozie, are dribling foarte bun, lovește mingea foarte bine, are viziune, are pasa aia cu exteriorul. Are un fizic frumos, are 1,82 m. Nu are un fizic impunător să își folosească corpul, dar îți dau exemplu Di Maria sau Marco Reus.

Eu așa simt. Dacă o ia pe drumul bun va fi bine pentru el și pentru noi. Dacă se complace și o să fie dezamăgit de ce zice Gigi și de ce joacă el pentru că trebuie să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Poate face ambele faze. Coman era perfecțiune, dar era jucător de mare explozie și nu putea face ambele faze. Tavi Popescu are și explozie, dar se poate apăra și foarte bine. A făcut deposedări de ne miram toți”, a declarat Mihai Stoica la .

Octavian Popescu a jucat cu accidentări

În continuare, Mihai Stoica a expus faptul că , în ultimul duel, cel cu Feyenoord, un deget fiind afectat. Președintele Consiliului de Administrație e de părere că Popescu ar trebui să îl ia drept exemplu pe Cisotti, italianul fiind un model pentru fotbaliștii tineri.

„Sunt lucruri care probabil sunt în afara terenului și care l-au schimbat într-un fel. E adevărat că a jucat cu accidentări. Și acum are un deget care ar trebui să îl oprească de la efort, dar și acum a jucat cu durerea asta. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze poate mai bine. Nu poți spune că la antrenamente nu pare implicat. Ce e important e că jucătorii tineri trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Nu a existat antrenament după care Cisotti să nu fie în sală, fără să știi unde e. Îi vezi doar picioarele. Face posturi, că vrea să joace mai mult.

Nu am fost satisfăcut de atitudinea avută în anumite momente după discuțiile avute. Eu sunt genul de om care dacă nu e ascultat trece mai departe. Nu vreau să mă rog de nimeni să ajungă fotbalist”, a mai spus Mihai Stoica.

Cifre slabe pentru Tavi Popescu în acest sezon la FCSB

Jucat pe diverse posturi, atât în linia de mijloc, cât și în atac, Octavian Popescu nu mai ating nivelul de acum 2-3 ani, când se număra printre cei mai promițători tineri fotbaliști din România. Evoluțiile sale modeste se reflectă și în statistici, care dezvăluie clar dificultățile întâmpinate de jucător în acest sezon.

Concret, Tavi Popescu nu a mai reușit să marcheze pentru FCSB încă din sezonul precedent. În acest an, el a evoluat în 22 de partide, reușind doar două pase decisive. De asemenea, o mare ocazie ratată în ultimul meci de campionat cu Dinamo, când a scăpat singur cu portarul și a șutat lateral, a evidențiat lipsa de încredere care i-a cauzat acest blocaj în ceea ce privește golurile.