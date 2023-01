Mihai Stoica a anunțat de ce va folosi FCSB jucători diferiți în amicalele din Antalya: “Sunt zile pe care nu le compromiţi!”

FCSB a plecat duminică dimineaţa în , pentru un stagiu de pregătire de 12 zile. Vicecampioana României se va întoarce în ţară pe 20 ianuarie, cu două zile înainte de meciul împotriva celor de la Hermannstadt, primul din 2023.

Mihai Stoica a anunțat de ce va juca folosi FCSB jucători diferiți în amicalele din Antalya

Echipa lui Mihai Pintilii va avea doar două meciuri amicale în perioada de pregătire din Antalya, cu Pogon şi Rakow, ambele din elita fotbalului polonez. Confruntările vor avea loc în zile consecutive.

ADVERTISEMENT

Managerul sportiv a anunţat că motivul pentru care FCSB are doar două amicale, programate în zile consecutive, îl reprezintă accentul pus pe pregătire. Mihai Pintilii va folosi formule diferite în cele două confruntări:

„În momentul în care iei un meci în pregătire e clar că trebuie să îl pregătești. Nu poți să lucrezi înainte de meci, în ziua meciului sau după meci. Sunt trei zile pe care nu le compromiți, dar în care trebuie să pregătești specific meciul.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat în trecut să se antreneze normal, să facă forță cu o zi înainte, apoi să aibă rupturi de ligamente încrucișate.Am zis că fiind o perioadă foarte scurtă, nu atât meciurile ne interesează, cât pregătirea.

“Pentru că am găsit adversari foarte buni am zis că nu e o problemă ca unii să joace într-o zi, alții a doua”

Eu am făcut exact ce au zis cei din staff. Mi-au zis ce meciuri vor. Au zis că vor două în aceeași zi. Pentru că am găsit adversari foarte buni am zis că nu e o problemă ca unii să joace într-o zi, alții a doua.

ADVERTISEMENT

Am găsit adversari foarte buni. Pogon e locul 4 în Polonia, joacă spectaculos, iar Rakow e liderul la zi”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Meciurile amicale ale FCSB-ului în Antalya:

15 ianuarie, 16:00, ora României: FCSB – Pogon Szczecin – Gloria Sports Arena, Belek

16 ianuarie, 16:00, ora României: FCSB – Rakow Czestochowa – Regnum Carya Football, Belek

ADVERTISEMENT

FCSB a ales un resort de lux în care să facă pregătirea din Antalya. Roş-albaştrii sunt la Regnum Carya, un stabiliment de cinci stele la care au stat în trecut echipe precum: Chelsea, Galatasaray sau Fenerbahce.

ADVERTISEMENT