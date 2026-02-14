Mihai Stoica a anunțat două reveniri la FCSB pentru meciul crucial cu U Craiova. Ce a spus despre Matei Popa

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica a anunțat că Juri Cisotti și Daniel Graovac sunt apți de joc pentru Universitatea Craiova – FCSB

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii privitoare la problemele de lot de la campioana României în perspectiva meciului Universitatea Craiova – FCSB de duminică seară.

Mihai Stoica a anunțat că Juri Cisotti și Daniel Graovac sunt apți de joc pentru Universitatea Craiova – FCSB

Astfel, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a transmis că în continuare există anumiți jucători cu probleme medicale. Pe de altă parte, el a anunțat și că Juri Cisotti și Daniel Graovac s-au recuperat după accidentările suferite recent și deci ei au devenit disponibili pentru a evolua în partida de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a vorbit și despre importanța acestui meci. În mod evident, pentru FCSB este crucial să se impună, sau măcar să nu piardă, pentru a rămâne cu șanse bune în lupta pentru play-off. De cealaltă parte, , pentru olteni o victorie duminică seară ar fi mai importantă decât în mod normal, întrucât ei și-ar dori foarte mult să oprească echipa roș-albastră din drumul ei spre atingerea acestui deziderat.

„(n.r. Detalii despre echipa de start) Nici nu o să spun, o să vedem mâine la 19:00, când se anunță. Avem probleme, dar ambele echipe au probleme, pentru noi e presiunea e gigantică. Pentru Universitatea Craiova poate e mai important să ne arunce pe noi din play-off decât să câștige acest meci.

ADVERTISEMENT

Noi suntem la 10 puncte de Craiova, adică ar fi 7, adică 3 și jumătate (n.r. la intrarea în play-off). Mai avem cu Metaloglobus, la UTA și U Cluj. Putem să câștigăm toate meciurile până la final, chiar dacă nu sunt meciuri ușoare.

ADVERTISEMENT

Și Cisotti e bine, și Graovac e bine, dar nu sunt toți bine. (n.r. Despre portarul Matei Popa) Absolut nicio vină la niciun gol (n.r. în meciul de la Craiova din Cupa României), dacă el e vinovat, ce facem cu ceilalți jucător? Nici 1 la sută nu are (n.r. vină)”, în direct la