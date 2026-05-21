Mihai Stoica a anunțat două transferuri la FCSB: „Se întorc!”

FCSB va da piept cu FC Botoșani în semifinala play-off-ului pentru Conference League. „Roș-albaștrii” visează la cupele europene, iar Mihai Stoica, managerul clubului, a vorbit despre primele achiziții.

FCSB, dueluri de totul sau nimic cu FC Botoșani și Dinamo

Campioana ultimilor doi ani din Superliga a avut parte de un sezon extrem de complicat. FCSB nu a obținut calificarea în play-off, nu a ajuns în fazele superioare din Cupa României, iar în Europa League a dezamăgit.

Campioana ultimilor doi ani din Superliga va juca în semifinalele barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, iar dacă va câștiga va da piept în finala de pe Arcul de Triumf cu rivalii de la Dinamo.

Ce spune Mihai Stoica despre transferuri. Cine vine la FCSB

Mihai Stoica a vorbit foarte pe scurt despre Managerul de la FCSB a dat de înțeles că Gigi Becali și-a dat acordul pentru două mutări. Ar fi vorba despre doi fotbaliști români.

„Am tableta cu tot ce avem pregătit la mine. Pe un jucător îl știe și Gigi. Nu e vorba despre un under. Noi avem doi jucători under care se întorc la club. Suntem binișor cumva din punct de vedere al scoutingului. Gigi va da sau nu OK-ul”, a declarat Mihai Stoica la