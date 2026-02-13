Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica s-a arătat îngrijorat de faptul că FCSB a fost eliminată din Cupa României și și-ar fi dorit ca ordinea partidelor cu Universitatea Craiova să fi fost exact invers.

Calculele lui Mihai Stoica înainte de Universitatea Craiova – FCSB din campionat

După ce de la întâlnirea din Cupa României, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României speră ca brigada de la jocul de duminică, din etapa a 27-a a SuperLigii, să aibă o prestație mult mai bună.

ADVERTISEMENT

”Pentru noi nu vine prea bine eliminarea asta. Am avut ocaziile alea colosale ale lui Octavian Popescu și Stoian. Dacă aș ști că batem duminică a venit bine, dar dacă aș ști că pierdem duminică e un dezastru. Dacă aș ști că facem egal duminică nici nu știu ce să zic, e dezastru așa și așa.

Ar fi fost excepțional să fi fost invers ordinea meciurilor, să fi jucat prima dată în campionat și după aia în Cupă. Duminică va fi alt meci, probabil va fi alt arbitru, sperăm să fie și la VAR oameni mai atenți. În fine, nu are importantă”, a spus Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Când va putea să joace Ofri Arad pentru FCSB

Oficialul ”roș-albaștrilor” a acuzat absența mai multor jucători din linia defensivă la duelul cu Universitatea Craiova din Cupa României și a oferit ultimele detalii în privința debutului lui Ofri Arad.

ADVERTISEMENT

”Important e că am fost eliminați, deși cred că am fi meritat să câștigăm. Chiar dacă Universitatea Craiova a avut ocazii și a avut și probleme de lot, dar și noi avem probleme de lot foarte mari. Ei au avut probleme de lot că nu și-au putut folosi atacanții pe care nu-i vor putea folosi, din ce înțeleg, nici duminică.

Noi am avut probleme că nu ne-am folosit apărătorii. Să nu se uite că la noi Ngezana și Chiricheș nu au făcut deplasarea, iar Ofri Arad urmează să intre să joace după meciul cu Universitatea Craiova de duminică”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Falimentul FCSB în Cupa României

FCSB a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, scor 2-2, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei României și a ratat calificarea în sferturile de finală. Ultima dată când ”roș-albaștrii” au cucerit acest trofeu s-a întâmplat în 2020.

Mai mult decât atât, de când a fost implementat noul sistem de desfășurare al competiției, cel cu grupe, .

Pentru FCSB urmează un nou meci în deplasare cu Universitatea Craiova, de această dată în etapa a 27-a din SuperLiga. Partida este programată duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, și are o miză uriașă pentru campioana en-titre, care se află în lupta pe un loc în play-off.