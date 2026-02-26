Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a anunţat marea favorită la titlu în SuperLiga: “Ei merită!”

Mihai Stoica a anunțat care este echipa din SuperLiga pe care o vede în acest moment ca fiind mare favorită să câștige titlul de campioană. E vorba de formația cea mai constantă din întrecerea internă.
Adrian Baciu
26.02.2026 | 09:32
U Craiova, marea favorită la titlu în SuperLiga, în opinia lui Mihai Stoica. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB este departe în acest moment de obiectivul declarat la începutul sezonului, acela de a câștiga din nou titlul de campioană în SuperLiga. În aceste condiții, oficialii grupării din Capitală știu care este echipa din campionat favorită la titlu. Atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica, indică același nume.

De ce este Universitatea Craiova marea favorită la titlu în SuperLiga, în opinia lui Mihai Stoica

În acest moment, între FCSB, ocupanta locului 7, și Universitatea Craiova, liderul la zi din SuperLiga, distanța este una enormă: 13 puncte. Roș-albaștrii tremură serios și așteaptă jocul rezultatelor pentru a mai intra în play-off.

Dată fiind această situație grea a echipei sale, Mihai Stoica este convins că, în acest moment, favorită la titlu este o rivală din provincie. MM a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că echipa din Bănie pare în pole-position pentru trofeu. În opinia managerului general al campioanei, Universitatea Craiova stă bine la aproape toate capitolele: joc, lot și investiții.

”(n.r. Universitatea, în momentul de față, pare marea favorită la titlu?) La ce joacă, da, și la ce lot are, da. Și, la ce investiții a făcut, merită. Are și ea probleme defensive, dar de la mijloc în sus aliniază două garnituri de play-off. Ambele”, a spus oficialul campioanei.

Gigi Becali o vede tot pe Universitatea Craiova mare favorită la trofeul de campioană

În weekend, tot la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut aceeași părere cu cea emisă de MM Stoica. Acesta a recunoscut valoarea echipei din Bănie. În opinia lui Becali, Universitatea Craiova iese campioană la pas dacă echipa sa nu intră în play-off. În schimb, intrarea celor de la FCSB în play-off ar schimb total datele problemei.

”Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi. Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm”, a declarat Becali.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
