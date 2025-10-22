Mihai Stoica a anunțat marea împăcare de la FCSB, între Alibec și Peluza Nord!

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre conflictul dintre Denis Alibec, atacantul campioanei României, și Peluza Nord. Oficialul clubului din capitală a anunțat că fotbalistul își va cere scuze în fața suporterilor pentru ieșirea nervoasă din meciul cu Metaloglobus.

Denis Alibec a intrat în vizorul suporterilor după Metaloglobus – FCSB 2-1

Denis Alibec s-a luat la ceartă cu o parte dintre suporterii FCSB după meciul de la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus. A

Gigi Becali, patronul de la FCSB, anunța cu o zi înainte a meciului cu Bologna că suporterii vor fi cei care decid dacă Denis Alibec va juca sau nu în partida din Europa League.

Mihai Stoica a făcut anunțul! Denis Alibec, gata să le ceară scuze suporterilor. Planul atacantului

La scurt timp însă, Mihai Stoica a anunțat în direct planul lui Denis Alibec. Atacantul român vrea să își ceară scuze în fața suporterilor pentru ieșirea sa nervoasă. Ba mai mult, președintele campioanei României are încredere că fotbalistul va fi iertat de Peluza Nord.

„Am avut o discuție și cu Mustață, și cu Alibec. Chiar dacă a considerat că a fost o neînțelegere, au fost doar trei băieți care au avut ceva cu el. Vrea mâine, înainte să înceapă meciul, să meargă în fața Peluzei Nord să își prezinte scuzele.

Am încredere în Peluza Nord, chiar a fost alături de echipă, și cred că aici se va soluționa acest mic conflict. Sper ca de mâine să fie pace și să nu se mai strige ce s-a strigat după meciul cu Metaloglobus”, a explicat Mihai Stoica la