Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.04.2026 | 22:43
Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că a găsit antrenor pentru FCSB. Din descrierea sa reiese că ar fi vorba despre un tehnician străin. Discuțiile ar fi finalizate într-o măsură destul de mare, astfel încât în prezent președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru ar mai aștepta doar acordul final al patronului Gigi Becali.

Mihai Stoica a anunțat că a găsit antrenor pentru FCSB

Astfel, în măsura în care acest lucru se va întâmpla, este de așteptat ca în scurt timp să fie făcut anunțul oficial în acest sens. „Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului. Nu pot să dau niciun detaliu, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă. O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

În ce condiții va veni noul antrenor la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, MM a explicat și că pentru moment Gigi Becali nu a renunțat totuși definitiv la ideea de a-l readuce pe Elias Charalambous. În plus, oficialul campioanei României a transmis și că noul antrenor va fi numit doar în condițiile în care va accepta să lucreze cu actualul staff tehnic de la FCSB:

„Gigi tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar… Și el e om, se poate răzgândi. Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuție între Gigi și Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc. Poate o să aibă loc. Elias nu mai este în țară. Am purtat o discuție cu Alin Stoica (n.r. antrenorul secund de la FCSB din acest moment, alături de Lucian Filip) și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa (n.r. antrenorul de portari) și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni!

Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume. Cu toți antrenorii pe care îi am pe listă, condiția asta, pot veni doar cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
