Mihai Stoica a anunțat noul cuplu de mijlocași centrali la FCSB! Unde a greșit campioana cu FC Argeș: „Nu am ajuns la poartă!”

În ciuda tuturor așteptărilor, după un final de 2025 bun, în ascensiune, FCSB a clacat din prima în 2026 și a pierdut, scor 0-1, pe terenul unei contracandidate la play-off, FC Argeș. Mihai Stoica explică ce erori s-au făcut în meciul de la Mioveni și anunță noul cuplu de mijlocași centrali ai campioanei.

Care au fost schimbările de la FCSB care au influențat negativ jocul echipei, în opinia lui Mihai Stoica, în repriza a doua cu FC Argeș

FCSB nu a arătat deloc bine vineri, în meciul cu FC Argeș, cedând cu 0-1 și îndepărtându-se, momentan, la 6 puncte de piteșteni. Campioana en-titre a avut ocazii bune în prima repriză, însă după pauză s-a stins. Mihai Stoica a spus, la FANATIK SUPERLIGA, care ar fi fost greșeala băncii tehnice în actul secund de la Mioveni.

, schimbările de la pauză au contat enorm. Oaspeții i-au scos pe Cisotti, Toma și Pantea. MM Stoica spune că primele două înlocuiri au cântărit foarte mult. ”Schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă”, a notat oficialul roș-albastru.

”La ce vreme a fost, oamenii chiar au încercat să facă tot ce pot. Terenul nu a arătat foarte rău, însă nu a favorizat o echipă care construia. Iar noi am avut 70% posesie, e clar că am jucat mai mult. Unii dau 65%, alții 68%, noi am văzut 70%. Oricum, nu contează. Posesia noastră în a doua repriză a fost sterilă. În prima am avut ocazii mari.

Puneți în balanță ocazia pe care a avut-o Daniel Bîrligea și cea din care a marcat FC Argeș. Este colosală ocazia noastră. Daniel Bîrligea nu rata. Cred că schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă. (n.r. Ar trebui să mai rămână cei doi în teren?) Eu zic că au jucat bine, și Cisotti și Toma. Am ajuns mai ușor la poartă cu ei. Fără ei, nu am mai ajuns”, a spus Stoica.

Care va fi noul cuplu de mijlocași centrali la FCSB. Dorința lui Mihai Stoica

FCSB a început meciul de la Mioveni cu Tănase și Chiricheș ca mijlocași defensivi și l-a terminat cu Olaru și Tănase în aceste poziții. MM Stoica este de părere că pe aceste poziții trebuie să apară alte nume.

El a dat exemplul echipei Steaua/FCSB din trecut care a avut succes când a introdus aici jucători precum Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintilii și Șut – Lixandru. MM apreciază că, în viitorul apropiat, echipa va avea o altă față dacă aici .

”Eu am altă filozofie de fotbal față de ce am avut noi la meciul ăsta. Pentru mine, o echipă de fotbal are valoare când are doi mijlocași centrali agresivi defensivi și poți să mergi departe de poartă, să recuperezi mingea în trenul advers și atunci ai ocazii. Pentru că noi nu avem fotbaliști care să facă diferența unu la unu, așa cum vedem în fotbalul mare.

Iar noi am avut rezultate, cât am fost eu la Steaua, apoi, FCSB, cu Rădoi – Paraschiv mijlocași centrali, cu Bourceanu – Pintilii mijlocași centrali cu Șut și Lixandru mijlocași centrali. Acum, din varii motive, nu am putut să folosim doi mijlocași centrali defensivi.

Mie mi s-a spus tot timpul: bă, greșit, FCSB trebuie să aibă decari, să aibă… ei, uite ce am avut. Am terminat meciul cu Tănase și Olarul mijlocași centrali, cu Octavian Popescu mai sus, și noi nu am ajuns la poartă. Eu văd altfel fotbalul. Poate că eu greșesc eu, dar poate nu greșesc, pentru că rezultatele din spate îmi dau dreptate. Când vom fi, probabil, cu Lixandru și (Ofri) Arad, vom fi altceva. Probabil. Asta să vedem. Ne trebuie. E un jucător care vine să se acomodeze. Să vedem”, a spus Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.