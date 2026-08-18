Mihai Stoica a anunţat noul stadion pe care ar putea juca FCSB: „Gazonul este excepţional!” Primarul îi aşteaptă cu braţele deschise

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FCSB a jucat pe două stadioane meciurile de pe teren propriu din acest sezon. Având în vedere că , campioana României a evoluat pe Ghencea şi pe Arcul de Triumf, pe ambele arene fiind mari probleme cu gazonul.

Mihai Stoica a anunţat noul stadion unde ar putea juca FCSB: „Gazonul este excepţional”

Din acest motiv, derby-ul programat pe 5 septembrie între Dinamo şi FCSB a fost, iniţial, . „Câinii” s-au răzgândit după ce fanii au fost nemulţumiţi de această variantă, iar confruntarea ar putea să se desfăşoare tot pe Arc.

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Mihai Stoica a venit cu o altă variantă, atât pentru derby, cât şi pentru meciurile de pe teren propriu ale FCSB-ului până devine Arena Naţională disponibilă. Este vorba de stadionul din Târgovişte, care are un gazon foarte bun:

„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. La LPF există nişte solicitări. Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde.

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S-a interesat cineva dacă se poate anula. Nu știu! Noi, până atunci avem meciuri. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti” a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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Mesajul primarului din Târgovişte, după interesul FCSB: „Stadionul e omologat pentru prima ligă”

Imediat după mesajul lui Mihai Stoica, primarul din Târgovişte, Cristian Daniel Stan, a postat pe reţelele de socializare un mesaj prin care anunţă că stadionul este omologat pentru prima ligă şi la gazon sunt făcute constant lucrări de întreţinere:

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„Stadionul „Eugen Popescu”, omologat pentru prima ligă, pentru sezonul competițional 2026-2027! „Comisia de verificare a facilităților sportive și a condițiilor de siguranță” a stabilit că arena sportivă îndeplinește condițiile și criteriile de omologare sportivă, categoria 1. Între timp, la gazon se fac lucrări de întreținere, indispensabile unei suprafețe de joc de calitate, apreciate unanim în lumea fotbalului!”, a scris edilul.