Mihai Stoica a anunțat primul transfer de la FCSB și a vorbit despre revenirea lui Alex Chipciu: „Se oprește orice discuție”

Gigi Becali a început să construiască echipa de vis care să-l ducă în grupele Ligii Campionilor. FCSB a făcut deja primul transfer, anunțul fiind făcut chiar de Meme Stoica.

, jucătorul care a făcut istorie în tricoul „roș-albaștrilor”, doar că fotbalistul mai are un an de contract cu U Cluj.

Meme Stoica a anunțat primul transfer de la FCSB

Managerul tehnic al celor de la FCSB a anunțat pentru Orange Sport primul transfer făcut de „roș-albaștrii” în această vară. jucătorul celor de la Farul Constanța pe care Gigi Becali și-l dorește în lotul echipei sale.

„Da, (n.r. – Kiki vine la FCSB), da. Şi cu ocazia asta ne dublăm singura poziţie care nu era dublată. În sensul că Panţîru nu e gata, iar Ovidiu Popescu nu e stânga, deşi a făcut-o bine.

Gigi urmăreşte să facă un lot de 26-27 de jucători, printre care să nu fie şi jucători la număr şi asta înseamnă si dubluri, uneori să ai şi post triplat. Să ai un jucător care să poată juca chiar pe mai multe posturi.

Nu are legătură una cu alta (n.r. – sosirea lui Kiki cu viitorul lui Radunovic). Radunovic e jucătorul nostru, are contract până în decembrie”, a declarat Meme Stoica, la .

Mihai Stoica a vorbit despre o posibilă revenire a lui Alex Chipciu la FCSB

Alex Chipciu este tot mai aproape de o revenire la FCSB, conform patronului Gigi Becali. Mijlocașul mai are un an de contract cu U Cluj, dar finanțatorul „roș-albaștrilor” a declarat că dorește să-l transfere pe fotbalist încă din vară.

Managerul tehnic al FCSB-ului a vorbit despre o posibilă întoarcere a mijlocașului la formația din București, mai ales că acesta este și printre jucătorii săi preferați din Superliga.

„Chipciu e sub contract cu Universitatea Cluj și se oprește orice discuție. Eu sunt angajatul unui club de fotbal, chiar într-o funcție care nu îmi permite să încalc regulamentele.

Nicio funcție nu îți permite să încalci regulamentele, dar eu am fost tot timpul foarte atent la exprimări și la acțiunile pe care le-am întreprins, pentru că nu vreau să încalc regulamentele.

Chipciu este sub contract cu U Cluj încă un an de zile și nu pot să vorbesc despre el. Nu discut subiectul. Orice aș răspunde aș face referire la Chipciu, este sub contract încă un an de zile.

Dacă va rămâne la U Cluj, în iarnă pot să vorbesc despre el, în ultimele șase luni se poate întreprinde o acțiune. Gigi Becali este liber să vorbească orice. Nu a discutat cu Chipciu”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.