Mihai Stoica a anunţat transferurile FCSB-ului din iarnă: „Gigi Becali a considerat că trebuie să ne extindem”

Câte transferuri face FCSB în mercato-ul din iarnă! Mihai Stoica a dezvăluit tot

Mihai Stoica a vorbit la finalul meciului despre transferurile pe care le va face FCSB în pauza de iarnă. Managerul general a dezvăluit că vor veni trei noi jucători, cel mai probabil din străinătate, cei din România fiind foarte scumpi:

„Multe nu, cred că trei ar fi suficiente. Suntem și noi limitați, nu poți să ai mai mult de 25 (n.r. de jucători pe listă). Suntem în căutări, nu e numai Portugalia, sunt și alte piețe.

A fost foarte important că Gigi a considerat că trebuie să ne extindem. În România sunt solicitate sume de domeniul fantasticului”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB, negocieri pentru transferul unui fundaş portughez! Gigi Becali: „Fotbalist de valoare”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că . Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi de ce şi-a schimbat optica şi ia în calcul să transfere lusitani:

„MM a găsit un singur jucător. Dar eu am spus, doi fundași centrali, doi mijlocași, fundaș stânga, poate și atacant, nu știu. Vreau să iau 5-6 fotbaliști pentru că vreau ca să știe că se poate sta și în tribună, că nu există loc pe bancă. Ca să se învețe minte.

Da, am zis că portughezii sunt fotbaliști talentați, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalist. Au ceva special, așa e, da. A găsit un fundaș, da. Fotbalist de valoare”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.