Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: ”În seara asta închidem”

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FCSB l-a adus până în acest moment doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne, dar Mihai Stoica a precizat că vor urma și alte transferuri. Unul dintre fotbaliștii aflați pe listă de achiziții ar putea să devină jucătorul ”roș-albaștrilor” în cel mai scurt timp.

Transfer la FCSB anunțat de Mihai Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a adăugat că pe lângă jucătorul cu care speră să închidă în curând negocierile, mai are și alte variante de transfer. Însă, înainte de a face vreo mișcare își dorește să se consulte cu Cosmin Olăroiu, cel care .

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”Eu cred că în seara asta închidem un transfer, n-o să spun nimic deocamdată, chiar nu vreau să mai… Dar dacă îl închidem, probabil că mâine sau poimâine va veni aici. Vor mai veni trei fotbaliști buni, în afară de acest fotbalist.

Vreau să-i cer sfatul lui Cosmin Olăroiu, am niște jucători pe listă pe care îi știe bine, vreau să-l întreb să-mi dea niște detalii despre jucătorii respectivi”, a declarat Mihai Stoica, la .

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Ce se întâmplă cu atacantul dorit de FCSB

Oficialul ”roș-albaștrilor” a confirmat faptul că a picat transferul atacantului pentru care FCSB a insistat foarte mult și a dat vina pe anumite persoane care i-au transmis jucătorului că în România nu există siguranță.

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”Logic că suporterii să fie nemulțumiți că nu am făcut achiziții, dar să nu creadă că nu ne ocupăm. Încercare ca acum n-am avut niciodată. Am avut ca niciodată niște eșecuri în negocieri, am ajuns să dăm sumele pe care le-au cerut agenții pe jucătorii respectivi, fiind înțeleși și cu cluburile, și după aia n-au mai răspuns.

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Să aud că cineva a luat legătura, le-a spus că în România e altceva, în România nu e ‘safe’. Nu știu dacă ziariști, cineva a intervenit, dar ideea e că asta contează prea puțin. Dacă jucătorul ar fi vrut să vină și agenții îl lăsau să vină, oricine poate spune orice.

Nu cred că sunt șanse să se răzgândească, ieri le-am spus că sunt 700 de kilometri, mă urc în mașină și vin, niciun răspuns. OK, nu se poate, nu se poate”, a mai spus Mihai Stoica.

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Gigi Becali, deranjat de ratarea transferului unui atacant

După ce în urmă cu câteva zile a anunțat transferul unui atacant important, Gigi Becali a precizat că din cauza unor răutăți făcute de o persoană care a stat de vorbă cu fotbalistul.

”E cineva din presa română, nu știu cine, care a dat telefon când a aflat direct la jucător. O să aflăm cine. Jucătorul voia să vină, i-a zis că nu știu ce. Da, a stricat transferul. Nu înțeleg ce fel de oameni sunt.

Dumneata te îndoiești că nu concepi, că nu ai face așa ceva, că nu ai invidii și răutăți. Dar sunt oameni care au nebunii, frustrări. Nu știu acum ce să fac, nu vreau să spun. (n.r. – Despre mijlocașul dorit) O să vedem, suntem la negocieri. E din străinătate.

Nu mai vreau să vorbesc, ce să mai vorbești? Și nici nu am vorbit, îți dai seama ce dușmănii și răutăți? Nu știu de unde a aflat, acum o să se ducă MM să vorbească față în față cu jucătorul și o să-i dea și numărul jurnalistului”, a afirmat Becali.