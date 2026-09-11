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Octavian Popescu (23 de ani) a început bine acest sezon, însă forma sa a scăzut din nou în ultima vreme. Gigi Becali nu consideră că mai are loc la echipă, mai ales după transferurile lui Meriton Korenica și Denis Drăguș, așa că cea mai bună soluție pe care a găsit-o a fost împrumutul său la Levadiakos, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Mihai Stoica a citit mesajele cu Tavi Popescu în direct, în timp ce se afla în studioul unei emisiuni.

Mihai Stoica, dialog în direct cu Tavi Popescu: „Ce să fac? Să plec în Grecia?”

Gigi Becali și-a dat acordul ca Octavian Popescu, unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai FCSB, la echipa antrenată de foștii tehnicieni ai roș-albaștrilor: Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

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După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate decizia luată de patronul Gigi Becali, Octavian Popescu l-a contactat imediat pe Mihai Stoica, care se afla în studioul unei emisiuni de la Prima Sport. Ultimul pas este ca talentatul fotbalist să-și dea acordul, însă managerul general al echipei îl sfătuiește să o facă.

„Să vrea Tavi Popescu să meargă la Levadiakos. E o discuție, trebuie să vedem ce zice el. Este ora 19:33, da? Am primit un mesaj de la Octavian la 19:30: «Bună seara, ce fac? Merg în Grecia la Mister Elias și Pintii?». L-am întrebat: «Vrei să mergi?» Cred că se gândește acum. Cred că ar trebui să meargă, dacă mandatul lor ar fi de cel puțin un an. Să fie încredere în ei din partea patronului echipei. Grecii sunt mult mai iuți decât noi”, a declarat Mihai Stoica la

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Octavian Popescu nu mai are loc la FCSB

, care i-ar putea relansa cariera. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este sigur că cel ce era anunțat viitorul fotbalului românesc încă are șanse să strălucească, deși pare că s-a pierdut pe parcurs.

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Momentan, pe poziția sa, aceea de extremă stânga, pot juca mai mulți fotbaliști, precum Boutoutaou, Meriton Korenica sau Denis Drăguș: „Pozițiile pe care el poate să joace sunt momentan acoperite, mai ales că a venit și Korenica. Eu nu mi-am pierdut deloc speranța în el. Tot cred că va ajunge ce ar trebui să ajungă. Are prea multe calități și nu are cum să nu ajungă să facă milioane din fotbal”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.