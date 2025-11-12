Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a comentat „meciul” dintre Târnovanu și Zima pentru poarta FCSB. „A crescut în valoare”

Lukas Zima va apăra în Europa League după ce Ștefan Târnovanu a primit roșu direct în meciul cu Basel. Cum a comentat Mihai Stoica relația dintre cei doi portari ai lui FCSB
Ciprian Păvăleanu
12.11.2025 | 19:38
Mihai Stoica a comentat meciul dintre Tarnovanu si Zima pentru poarta FCSB A crescut in valoare
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a vorbit despre rolul important pe care îl are Lukas Zima în vestiarul lui FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Lukas Zima a fost adus de la Petrolul Ploiești pentru a-i oferi lui Ștefan Târnovanu un adversar pe post pe măsura calităților sale. Deși până acum el a apărat doar atunci când titularul de drept nu a fost disponibil, Mihai Stoica este de părere că prezența portarului ceh în lotul lui FCSB este una benefică pentru Ștefan Târnovanu.

Care este relația lui Ștefan Târnovanu cu Lukas Zima

Ștefan Târnovanu a suferit a doua eliminare din acest sezon, după cea din meciul cu Farul Constanța, iar Lukas Zima va putea beneficia din nou de minute din această cauză, de această dată în cupele europene. Deși el nu a prins foarte multe meciuri, Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că fostul goalkeeper de la Petrolul Ploiești aduce un plus foarte mare pentru portarul titular:

ADVERTISEMENT

„Zima a fost ghinionist la golul doi (n.r. cu Basel). Știm cine este. În afară de calitățile fotbalistice, este un băiat admirabil. Îți dorești un astfel de băiat în vestiar. Excelent. De la venirea lui, eu am sesizat un salt valoric la Târnovanu. Să nu discutăm despre gafa asta. Ok, este o gafă. Dar luați-i toate evoluțiile din 2025 ale lui Ștefan Târnovanu.

La un portar contează foarte mult cine te antrenează, adică antrenorul, și cu cine te antrenezi, iar el se antrenează cu Lukas Zima și Răzvan Udrea. Sunt coechipierii ideali pentru un portar de valoare cum este Ștefan”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Digi24.ro
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan

Ștefan Târnovanu, gata să apere poarta naționalei

Deși a făcut o gafă impardonabilă în meciul Basel – FCSB, încheiat cu victoria elvețienilor cu scorul de 3-1, asta nu l-a făcut pe Mircea Lucescu să dea uitării toate lucrurile bune făcute în acest sezon de portarul titular al lui FCSB.

ADVERTISEMENT
A declanșat un ”cutremur”: echipa de TOP acuzată că plătește 10.000 $/pe meci...
Digisport.ro
A declanșat un ”cutremur”: echipa de TOP acuzată că plătește 10.000 $/pe meci arbitrilor pentru a fi avantajată

Mai mult decât atât, el chiar ar putea fi titular, în contextul în care Ionuț Radu, cel ce a apărat poarta naționalei la ultima acțiune, a suferit o accidentare la degete și este proaspăt recuperat. Portarii chemați de „Il Luce” sub tricolor pentru meciurile cu Bosnia & Herțegovina și San Marino sunt Ștefan Târnovanu (FCSB), Ionuț Radu (Celta Vigo) și Marian Aioani (Rapid București).

Se alege praful de Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi? “Riscă play-off-ul!...
Fanatik
Se alege praful de Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi? “Riscă play-off-ul! Oricine vine în locul lui, va fi foarte greu”
„Îl dau pe 300.000 de euro, ca pe Ștefănescu”. Gigi Becali l-a „interzis”...
Fanatik
„Îl dau pe 300.000 de euro, ca pe Ștefănescu”. Gigi Becali l-a „interzis” pe Dennis Politic să revină la Dinamo! „Trebuie să-i paradesc”. Exclusiv
„Transferul” lui Dinamo lăudat de Andrei Nicolescu: „Transformare incredibilă”
Fanatik
„Transferul” lui Dinamo lăudat de Andrei Nicolescu: „Transformare incredibilă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în...
iamsport.ro
Șocul trăit de fostul jucător al lui Dinamo după ce a ajuns în pat cu iubita antrenorului: 'M-am trezit din beție instantaneu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!