Mihai Stoica a comentat „meciul” dintre Târnovanu și Zima pentru poarta FCSB. „A crescut în valoare”

Lukas Zima a fost adus de la Petrolul Ploiești pentru a-i oferi lui Ștefan Târnovanu un adversar pe post pe măsura calităților sale. Deși până acum el a apărat doar atunci când titularul de drept nu a fost disponibil, Mihai Stoica este de părere că prezența portarului ceh în lotul lui FCSB este una benefică pentru Ștefan Târnovanu.

Care este relația lui Ștefan Târnovanu cu Lukas Zima

Ștefan Târnovanu a suferit a doua eliminare din acest sezon, după cea din meciul cu Farul Constanța, iar Lukas Zima va putea beneficia din nou de minute din această cauză, de această dată în cupele europene. Deși el nu a prins foarte multe meciuri, Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că fostul goalkeeper de la Petrolul Ploiești aduce un plus foarte mare pentru portarul titular:

„Zima a fost ghinionist la golul doi (n.r. cu Basel). Știm cine este. În afară de calitățile fotbalistice, este un băiat admirabil. Îți dorești un astfel de băiat în vestiar. Excelent. De la venirea lui, eu am sesizat un salt valoric la Târnovanu. Să nu discutăm despre gafa asta. Ok, este o gafă. Dar luați-i toate evoluțiile din 2025 ale lui Ștefan Târnovanu.

La un portar contează foarte mult cine te antrenează, adică antrenorul, și cu cine te antrenezi, iar el se antrenează cu Lukas Zima și Răzvan Udrea. Sunt coechipierii ideali pentru un portar de valoare cum este Ștefan”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Târnovanu, gata să apere poarta naționalei

încheiat cu victoria elvețienilor cu scorul de 3-1, asta în acest sezon de portarul titular al lui FCSB.

Mai mult decât atât, el chiar ar putea fi titular, în contextul în care Ionuț Radu, cel ce a apărat poarta naționalei la ultima acțiune, a suferit o accidentare la degete și este proaspăt recuperat. Portarii chemați de „Il Luce” sub tricolor pentru meciurile cu Bosnia & Herțegovina și San Marino sunt Ștefan Târnovanu (FCSB), Ionuț Radu (Celta Vigo) și Marian Aioani (Rapid București).