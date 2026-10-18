Mihai Stoica a confirmat dezvăluirile Fanatik: Drăguș nu joacă în Voluntari – FCSB. Ce se întâmplă cu Boutoutaou

CE TREBUIE SĂ ȘTII Denis Drăguș ratează meciul FC Voluntari – FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că Denis Drăguș (27 de ani) nu va evolua luni în partida pe care FCSB o va disputa pe terenul lui FC Voluntari, informație dezvăluită în ediția de duminică a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Oficialul „roș-albaștrilor” a clarificat și situația lui Aymen Boutoutaou.

Denis Drăguș ratează meciul FC Voluntari – FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a confirmat că Drăguș va rata meciul cu FC Voluntari, însă a negat faptul că acesta a suferit o nouă accidentare. De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că Aymen Boutoutaou va fi disponibil pentru meciul pe care echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf îl va juca pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

ADVERTISEMENT

„Drăguș nu este accidentat, nu este refăcut. Este cumva puțin încărcat, pentru că a forțat foarte mult, dar nu are o altă accidentare. Nu va fi mâine. Cu semnul întrebării pentru sâmbătă. Boutoutaou s-a antrenat normal, dar s-a antrenat separat. Va fi mâine în lot”, a declarat Mihai Stoica la . Astfel, oficialul „roș-albaștrilor” a confirmat de jurnalistul Cristi Coste în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Știre în curs de actualizare