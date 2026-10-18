Sport

Mihai Stoica a confirmat dezvăluirile Fanatik: Drăguș nu joacă în Voluntari – FCSB. Ce se întâmplă cu Boutoutaou

Bogdan Mariș
18.10.2026 | 20:52
Mihai Stoica a confirmat dezvaluirile Fanatik Dragus nu joaca in Voluntari FCSB Ce se intampla cu Boutoutaou
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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că Denis Drăguș (27 de ani) nu va evolua luni în partida pe care FCSB o va disputa pe terenul lui FC Voluntari. FOTO: colaj Fanatik
Mihai Stoica a confirmat că Denis Drăguș nu va fi disponibil pentru partida FC Voluntari - FCSB de luni. Care este situația lui Aymen Boutoutaou.
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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că Denis Drăguș (27 de ani) nu va evolua luni în partida pe care FCSB o va disputa pe terenul lui FC Voluntari, informație dezvăluită în ediția de duminică a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Oficialul „roș-albaștrilor” a clarificat și situația lui Aymen Boutoutaou.

Denis Drăguș ratează meciul FC Voluntari – FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a confirmat că Drăguș va rata meciul cu FC Voluntari, însă a negat faptul că acesta a suferit o nouă accidentare. De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că Aymen Boutoutaou va fi disponibil pentru meciul pe care echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf îl va juca pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

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Drăguș nu este accidentat, nu este refăcut. Este cumva puțin încărcat, pentru că a forțat foarte mult, dar nu are o altă accidentare. Nu va fi mâine. Cu semnul întrebării pentru sâmbătă. Boutoutaou s-a antrenat normal, dar s-a antrenat separat. Va fi mâine în lot”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport. Astfel, oficialul „roș-albaștrilor” a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de jurnalistul Cristi Coste în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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