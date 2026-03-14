Mihai Stoica a confirmat principala schimbare de la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi: „Nu vor mai exista schimbările lui Gigi”

Mihai Stoica a vorbit deschis despre colaborarea pe care urmează să o aibă Gigi Becali cu Mirel Rădoi la FCSB în acest al doilea mandat al antrenorului pe banca tehnică a echipei roș-albastre. Astfel, președintele Consiliului de Administrație de la campioana en-titre a României a confirmat practic ceea ce a spus și finanțatorul în ultima perioadă.

Este vorba despre faptul că omul de afaceri a asigurat în mai multe rânduri că nu se va mai implica în deciziile de ordin tehnico-tactic de la echipă. Așadar, urmează ca, cel puțin până la finalul acestui sezon, Rădoi împreună cu staff-ul său să aibă parte de libertate totală din acest punct de vedere.

Mihai Stoica a explicat deci că această problemă nu va mai exista de acum încolo. De asemenea, el a făcut cu această ocazie și o paralelă cu abordarea altor cluburi din România din această perspectivă. MM a lăsat de înțeles că sunt șanse destul de mari ca astfel de lucruri să se petreacă și în alte părți, doar că ele nu sunt atât de vizibile precum la FCSB și din acest motiv nu se discută atât de mult în spațiul public despre ele, așa cum se întâmplă când vine vorba despre clubul roș-albastreu.

Ce se întâmplă cu biroul de scouting de la FCSB

Pe de altă parte, în aceeași intervenție, El a informat că munca a început deja acolo, iar în prezent oamenii implicați analizează foarte multe nume de fotbaliști care ar putea face

„Nu vor mai exista schimbările lui Gigi, alea erau problema care la noi se vedea. La alții nu se vedea, la alții poate nu exista. (…) Gigi a considerat o perioadă că trebuie să vadă jucătorii din campionatul nostru și apoi să transfere ce crede că va face față la noi.

Am dat eu personal vreo 40 de nume de jucători pe care au început Cernat, Filip și Alin Stoica să îi studieze. Filip a rămas în club, deja e înființat departamentul de scouting”, a spus Mihai Stoica la