Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”

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După ce l-a vândut pe Darius Olaru în Belgia, FCSB ar putea să-l piardă în această vară și pe Florin Tănase. Jucătorul se află la final de contract și încă nu s-a întâlnit cu Gigi Becali pentru a discuta despre o eventuală prelungire.

Mihai Stoica, lămuriri despre situația contractuală a lui Florin Tănase

Contractul lui Florin Tănase cu FCSB se încheie la 30 iunie, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că dacă nu se va ajunge la o înțelegere până vineri, 26 iunie, când ”roș-albaștrii” pleacă în stagiul de pregătire din Olanda, atunci .

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Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a explicat că toate discuțiile s-au purtat direct între Tănase și patronul Gigi Becali, cei doi având o relație specială și în afara părții pur sportive.

”Eu n-am absolut niciun rol în situația asta. Discuția a început acum vreo două săptămâni. A fost o discuție, a rămas să mai vorbească, n-au mai vorbit. Florin Tănase a fost în concediu. Probabil vor discuta.

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Relația a fost și în afara fotbalului. Gigi l-a considerat prieten și în afara fotbalului. Eu tot ce pot să spun e că îmi doresc jucători super motivați, jucători care se gândesc numai la fotbal. Pentru mine, la momentul ăsta, prototipul jucătorului pe care mi-l doresc la FCSB e Juri Cisotti”, a declarat Stoica, la .

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Deranjat de atitudinea unor jucători

Oficialul ”roș-albaștrilor” s-a arătat deranjat de faptul că anumiți fotbaliști, fără a oferi nume, au avut de comentat în unele situația și consideră că o astfel de atitudine strică atmosfera în cadrul lotului. ”Florin Tănase niciodată nu a strâmbat din nas. Au existat jucători care au strâmbat din nas, nu le convenea cine știe ce și asta le-am și spus.

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Atâta timp cât Vlad Chiricheș nu ridică din nas, care a fost pe la unele echipe, sau Florin Tănase, care are o relație specială cu patronul, atunci… Eu le-am spus în față. Chestiile astea mă deranjează. Nu e energia care trebuie la o echipă de fotbal”, a spus Mihai Stoica.

Gigi Becali a dat asigurări în privința lui Tănase

În ciuda faptului că Florin Tănase nu a semnat deocamdată prelungirea contractului cu FCSB, Gigi Becali a mărturisit că . Patronul a explicat că nu are nevoie de prea mult timp pentru a-l convinge pe jucător.

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”Nu am avut nicio discuție cu Tănase. Tănase vrea să facă blocuri. Nu, nu am vorbit cu el. Cu Tănase o rezolv în 15 minute. Mă întâlnesc cu el și aia. Cu Tănase puteți să considerați că o rezolvată. Nu pleacă Tănase. Dar poate aduc unul de cinci ori mai bun, de unde știi?”, a afirmat Becali.

Tănase i-a cerut bani împrumut lui Becali

Patronul a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK că pentru a investi într-un proiect imobiliar, dar nu s-a hotărât dacă îl va ajuta.

Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut.

Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc”, a precizat Gigi Becali.