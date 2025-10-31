Sport

Mihai Stoica a dat nas în nas cu Istvan Kovacs la Cluj! „Ce să faci, să te prefaci că nu-l vezi?”. Ce au discutat cei doi. Foto

Mihai Stoica, întâlnire neașteptată cu Istvan Kovacs la Cluj. Ce a vorbit președintele de la FCSB cu arbitrul FIFA. Laude pentru centralul din Carei.
Alex Bodnariu
31.10.2025 | 21:17
Mihai Stoica a dat nas in nas cu Istvan Kovacs la Cluj Ce sa faci sa te prefaci ca nul vezi Ce au discutat cei doi Foto
ULTIMA ORĂ
Discuția dintre MM Stoica și Istvan Kovacs. Ce au discutat cei doi
Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, și-a schimbat în ultimul timp percepția despre Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român al momentului. Deși l-a criticat în trecut pe central pentru atitudinea sa de pe teren, acum oficialul campioanei are doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Mihai Stoica îl laudă, în premieră, pe Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a arbitrat, în sezonul precedent, finala UEFA Champions League și este unul dintre favoriții la titlul de „Arbitru al anului”. Centralul din Carei a progresat mult în ultimul timp, iar șansele de a-l vedea și la Campionatul Mondial sunt foarte mari.

Mai mulți oameni din fotbalul românesc l-au criticat, de-a lungul anilor, pe Istvan Kovacs pentru modul în care dialoga cu jucătorii în timpul meciurilor pe care le oficia. Centralul a fost acuzat chiar și de o anumită aroganță, însă MM Stoica și-a schimbat între timp opinia.

Unde s-au întâlnit MM Stoica și Istvan Kovacs

Cei doi s-au întâlnit, nu cu mult timp în urmă, la Cluj. Roș-albaștrii plecau spre București, iar arbitrul mergea să se pregătească pe terenul celor de la Sănătatea Cluj. Mihai Stoica a schimbat câteva cuvinte cu Istvan Kovacs.

Întâlnire MM Stoica - Istvan Kovacs la Cluj. Foto: Captură Prima Sport
„Ne-am intersectat la Cluj. Noi plecam, el mergea să se antreneze în baza celor de la Sănătatea Cluj. Era logic să stăm de vorbă. Cu arbitrii la meciuri nu poți să vorbești, dar ce să faci, să te prefaci că nu-i vezi? Am discutat despre fotbal internațional.

În momentul în care ai arbitrat finalele de Conference League, Europa League și Champions League, ești relaxat. Când ajungi la cel mai înalt nivel, devii relaxat. Eu apreciez mult că s-a schimbat în ultimii ani. Într-adevăr, era foarte scorțos. Era greu să vorbești cu el. Acum se comportă total diferit”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

