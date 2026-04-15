Mihai Stoica a dat verdictul fără să stea pe gânduri: „El este cel mai bun jucător din campionatul ăsta”

Universitatea Cluj a întâlnit-o pe Universitatea Craiova într-un meci pentru prima poziție în play-off. Deși se aștepta ca partida să fie una echilibrată, cartonașul roșu văzut de Etim după doar 20 de minute a făcut ca ardelenii să câștige fără probleme prea mari, cu scorul de 4-0. Mihai Stoica a dezvăluit cine este, în opinia sa, cel mai bun fotbalist din SuperLiga în acest sezon.

Cine este cel mai bun fotbalist din SuperLiga în opinia lui Mihai Stoica

Foarte mulți fotbaliști au ieșit în evidență în acest sezon, însă alții față de stagiunea precedentă. Universitatea Craiova i-a propus pe Nsimba, Al Hamlawi sau Tudor Băluță, la Rapid au ieșit în evidență Alex Dobre și Claudiu Petrila, însă U Cluj a demonstrat și ea că are fotbaliști de valoare.

În opinia lui Mihai Stoica, vârful de atac îndepărtat de olteni, după un sezon cu cifre foarte slabe în Bănie: „Echipa asta poate lua titlul (n.r. – U Cluj), pentru că are niște jucători cu experiență care nu prea se tem, de la mijloc în sus mai ales. În compartimentul defensiv eu tot mai văd niște vulnerabilități. Uite-l pe Lukic.

Este poate cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Atenție, jucător, nu atacant! Nu l-am văzut făcând un meci prost. Nu l-am văzut să aibă un meci fără realizări împotriva echipelor bune. Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu știa cum să scape. Și a avut multe șanse la Craiova. Nu se poate spune că era marginalizat acolo, că a fost bun, dar nu l-au văzut. A avut o grămadă de șanse să joace, dar nu juca. Ce face acum e ireal. Să câștige U Cluj titlul ar fi o surpriză la nivelul celor reușite de Oțelul, Urziceni, Astra, Viitorul. Toate au fost surprize foarte mari”, a declarat Mihai Stoica la

Cireașa de pe tort! Jovo Lukic ar putea juca la Campionatul Mondial în această vară

Jovo Lukic este un vârf de atac din Bosnia & Herțegovina, iar prestațiile sale bune din acest sezon l-au adus în atenția selecționerului. Fosta adversară a României din preliminariile Cupei Mondiale a obținut locul al doilea în grupă și a mers la baraj, acolo unde a trecut pe rând de Țara Galilor și de Italia.

Lukic a fost convocat pentru aceste două partide, însă nu a prins lotul. Totuși, Atacantul lui U Cluj a înscris de trei ori în acest play-off, iar dacă o va ține tot așa ar putea avea șansa să fie măcar rezerva legendarului Edin Dzeko.

„Suntem pe primul loc, la trei puncte distanță. Nimeni nu mai credea în noi. Mă bucur că ne arătăm valoarea pe teren. Eu nu sunt o persoană răzbunătoare, nu mă interesează împotriva cui înscriu. Important este să dau goluri și să câștige echipa. Nu pot să vă împărtășesc secretele noastre și de ce jucăm atât de bine (n.r. – râde). Sunt în așteptarea chemării oficiale la națională, vom vedea dacă va veni. Trebuie să continui aici în același fel, trebuie să fim inteligenți și umili și cu siguranță lucrurile bune vor veni”, a declarat Jovo Lukic la finalul victoriei contra fostei sale echipe, conform