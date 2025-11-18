Mihai Stoica a desființat regula din fotbalul românesc pe care și Gigi Becali o vrea eliminată: „Bătaie de joc crasă”

ADVERTISEMENT

România a cedat în deplasare cu Bosnia, scor 3-1 pentru gazde. În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a ținut să critice dur o regulă din fotbalul românesc și a oferit exemple fix pe meciul pierdut de „tricolori” la Zenica.

Mihai Stoica, critici la regula U21 după Bosnia – România

Deși regula jucătorului U21 este implementată din sezonul 2016/2017, echipa națională a României nu a avut niciun „under” în meciul cu Bosnia. De cealaltă parte, gazde au utilizat patru astfel de jucători pe parcursul întâlnirii.

Acest lucru a fost observat și de Mihai Stoica. Oficialul FCSB a amintit de faptul că bosniacii au fost cei care au avut jucători sub vârstă, ci nu România, deși FRF continuă să impună regula U21 în SuperLiga.

„(n.r. – Ce facem cu naționala?) Hai să vedem cu cine o să jucăm în semifinala barajului. (n.r. – Putem juca cu Bosnia în finală, acasă) Da, dar pentru asta trebuie să treci de semifinală și Bosnia la fel.

Bosnia ne-a arătat ce înseamnă ce înseamnă regula U21! A început cu trei ce respectă regula, iar apoi a intrat unul U19. Noi nu am avut pe nimeni! Totuși, noi insistăm cu regula aceasta excepțională”, a declarat Mihai Stoica.

Regula jucătorilor U21, un eșec la nivelul naționalelor

În continuare, Mihai Stoica a expus și faptul că înainte de . În spirit de glumă, oficialul FCSB a transmis că nu l-ar surprinde ca FRF să oblige echipele să folosească jucători blonzi, cu ochii albaștri, doar de dragul de a o face.

„În condițiile în care Finlanda, la U21, ne-a bătut de ne-a ascultat cu urechea. Ne-a bătut cu o oră înainte cu 6-0 Germania, la U20. Totuși, noi insistăm cu regula, îi dăm înainte cu regula.

E bine, de ce să crească fotbaliștii dacă ar crește nivelul fotbalului în competiția internă? Lasă, mai bine să fie forțați unii să joace prin regulă (n.r. – ironic). Până la urmă, poate o să vină cu o nouă regulă, anume să joace un fotbalist blond, cu ochii albaștri. Nu e normal ce se întâmplă! E o bătaie de jos crasă! E bună regulă, dar nu corect aplicată”, a mai spus Mihai Stoica.

Ce presupune regula U21

Regula U21, impusă de Federația Română de Fotbal (FRF), le obligă pe cluburile din SuperLiga să aibă pe tot parcursul meciurilor pe teren un jucător român care să aibă vârsta sub 21 de ani. Concret, în sezonul 2025-2026, cluburile din SuperLiga trebuie să aibă pe teren un fotbalist născut începând cu 1 ianuarie 2004.

Principalul scop al oficialilor de la „Casa Fotbalului” este să ajute echipele naționale ale României să facă performanță. Părerile sunt împărțite: unii contestă regula, iar alții o laudă. Unul dintre cei mai vocali contestatari este patronul FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali l-a criticat pe Răzvan Burleanu pentru regula U21

Gigi Becali, în intervențiile sale, și-a exprimat de fiecare dată înverșunarea cu privire la prezența regulii U21 în fotbalul românesc. Patronul FCSB nu este de acord sub nicio formă cu această normă și chiar a anunțat că face demersuri pentru ca aceasta să fie eliminată.

„Bă, băiatule (n.r. Răzvan Burleanu), dacă sunt, atunci hai să facem o Adunare Generală la Ligă. Hai să facem organizat. Uite, nu mai joacă David Miculescu, jucător de echipa națională, că trebuie să joace U21. Acum nu mai ajutăm echipa națională, că scoatem jucătorii buni din teren.

Să facem A.G., să semnăm toți 16, noi o băgăm la Ligă, noi comandăm, te obligăm pe tine Federație. Nu poți tu FRF să ne obligi pe noi. Noi suntem prea proști, prea idioți. Sclavi suntem! Cum să ne comanzi tu pe noi? Noi dăm banii! Noi te-am pus pe tine să administrezi șmecheriile Federaței, nu să ne comanzi tu pe noi. Băi, ce sclavi suntem! Suntem sclavi prin comportament. Așa suntem crescuți. Sclavi! Așa suntem din comunism, sclavi. Așa am fost învățați, sclavi. Ne e frică. Suntem sclavi. Eu nu am fost sclav în viața mea, orice ar fi fost, oriude aș fi fost, niciodată.

Adunarea Ligi. Semnat cluburile toate. ‘Noi nu mai vrem Under, nu mai jucăm cu Under’. Și la final spunem ‘Trimitem Federației să execute’. Nu că ‘Vă rog frumos’, ‘Spre trimitere la FRF să execute, să pună în executare!’ Bă, execută! Că tu ești sclavul nostru, nu noi al tău. Să mă ierte că folosesc cuvântul ăsta. Tu ne slujești, nu noi pe tine! Îți dăm sute de mii salariu, ca să slujești, execută, bă! Am intrat în horă de sclavi și d-aia țip așa. Că nu am ce să fac”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.