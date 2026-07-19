Sport

Mihai Stoica a dezvăluit ce a discutat cu Gică Hagi și Dan Petrescu

Mihai Stoica a făcut dezvăluiri de culise de la partida FCSB - FC Argeș din prima etapă a SuperLigii. Președintele C.A. de la roș-albaștri a stat de vorbă cu selecționerul Gică Hagi și cu Dan Petrescu
Cristian Măciucă
19.07.2026 | 10:15
Mihai Stoica a dezvaluit ce a discutat cu Gica Hagi si Dan Petrescu
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Meme Stoica a dezvăluit ce a discutat cu Gică Hagi și Dan Petrescu. FOTO: Fanatik
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FCSB a avut spectatori de lux la primul meci din noul sezon de SuperLiga. La partida cu FC Argeș, în Ghencea, au asistat inclusiv selecționerul Gică Hagi (61 de ani) și Dan Petrescu (58 de ani). Mihai Stoica, președintele C.A. de la FCSB, a stat de vorbă cu cele două legende din „Generația de Aur”.

Mihai Stoica, discuție cu Hagi și Petrescu la FCSB – FC Argeș 2-0

Deși a avut o mulțime de fotbaliști indisponibili, FCSB a început cu dreptul campionatul. Echipa lui Marius Baciu a practicat un joc bun și a câștigat cu 2-0. Roș-albaștrii s-au răzbunat astfel pe FC Argeș, formație cu care pierduse în două rânduri sezonul trecut. Pe stadionul „Steaua” au fost aproximativ 8000 de spectatori, printre care și selecționerul Gheorghe Hagi și antrenorul Dan Petrescu.

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Mihai Stoica a profitat de vizita celor două legende ale fotbalului românesc, cu care a discutat minute în șir. De șase ori campion al României, cu Unirea Urziceni și CFR Cluj, „Bursucul” i-a explidat oficialului roș-albaștrilor importanța fazelor fixe, „specialitatea casei”. Așa a deschis scorul FCSB cu FC Argeș, dintr-o centrare excelentă a lui Octavian Popescu și o reluare pe măsură din partea lui Daniel Bîrligea.

„Am stat de vorbă cu două legende, Dan Petrescu și Gică Hagi. Și Dan Petrescu insista cât de importante sunt fazele fixe. Uite că și noi am câștigat din faze fixe și azi Oțelul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1. 

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Dan Petrescu, tur de forță la debutul SuperLigii

Vineri, 17 iulie, campionatul României s-a reluat cu meciurile FC Voluntari – FC Botoșani 2-2 și FCSB – FC Argeș 2-0. Vedeta zilei a fost de departe Dan Petrescu, antrenorul care, în ultimul an de zile, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. „Bursucul” arată acum mai bine ca niciodată și a fost prezent atât pe „Anghel Iordănescu”, cât și în Ghencea. „Nu am mai fost de foarte mult timp, de aproape un an, dar acum sunt bine. A fost un meci destul de bun. Normal, mi-e dor, a trecut aproape un an, eu nu am avut pauze în carieră. M-am uitat și la Mondial, mai mult fiica mea Jennifer s-a uitat, mai ales la meciurile de la 4 dimineața. Și eu aș vrea ca tot Argentina să câștige. Mi-am dorit Anglia, dar e păcat. Cred că Universitatea Craiova va rămâne favorită, mai ales că a luat jucători buni. Tot timpul echipa campioană e favorită”, a declarat Dan Petrescu.

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Întrebat despre revenirea pe banca tehnică a unei echipe, Petrescu a fost ferm: „Au fost discuții, dar nu a fost cazul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100%. E posibil orice, și anul ăsta”, a mai spus Dan Petrescu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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