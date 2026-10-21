Mihai Stoica a dezvăluit ce a vorbit cu Florinel Coman despre transferul la FCSB. „Depinde de el”. Exclusiv

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Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în urmă cu doi ani, când mergea la Al-Gharafa, în Qatar. Însă, de atunci, talentatul fotbalist român nu a avut evoluția sperată în carieră, iar numele său a fost constant legat de o posibilă revenire la echipa „roș-albastră”. Mihai Stoica a spus că discuțiile cu jucătorul despre un transfer se pot face abia din vara anului viitor.

Ce au discutat Mihai Stoica și Florinel Coman despre transferul la FCSB

Contractul lui Florinel Coman cu Al-Gharafa expiră în iunie 2027. O variantă plauzibilă pentru ca este cu ajutorul unui împrumut până la finalul sezonului, când angajamentul fotbalistului cu clubul din Qatar expiră și devine jucător liber de contract. Mihai Stoica a transmis însă că l-a sfătuit pe jucător să rămână până la final la echipa qatareză pentru a încasa toți banii prevăzuți în contract. În prezent, Coman câștigă la Al-Gharafa 2 milioane de euro pe sezon, sumă extrem de generoasă și imposibil de câștigat la un club de fotbal din România.

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„Coman este sub contract până vara viitoare. Noi când am vorbit cu el, eu i-am spus exact asta (n.r. – să rămână la Al-Gharafa pentru bani). Are un salariu gigantic. Eu n-am fost milionar, dar cred că pentru un milionar e important dacă are patru sau șase milioane în cont. Cred că e o diferență mare între patru și șase, chiar dacă poate n-ai timp să cheltuiești nici patru. Dar ai copil, ai generații viitoare. Cu iaht și cu astea se pot cheltui banii. (n.r. – Dacă va fi o discuție, din vară, cu Florinel Coman) Da. Acum nu s-a pus problema. Din vară, depinde de el, normal”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.

Momentan, FCSB are mai multe variante pentru a acoperi flancul stâng al atacului. Chiar dacă l-a trimis pe Octavian Popescu împrumut în Grecia, la Levadiakos, bucureștenii se mai pot baza pe Meriton Korenica (29 de ani), Denis Drăguș, care e preferat atacant central, Dennis Politic (26 ani) și Aymen Boutoutaou (25 ani). Totuși, cifrele lui Florinel Coman în tricoul FCSB-ului rămân destul de greu de atins, el trecându-și în cont 63 de goluri și 62 de pase decisive în 233 de apariții pentru echipa patronată de Gigi Becali.

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Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman în ultimul timp la Al-Gharafa

De la transferul în Qatar în vara anului 2024, Florinel Coman a jucat pentru Al-Gharafa în 51 de partide, a înscris 6 goluri și a dat 11 pase de gol. Recent, fotbalistul român a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon, Pedro Martins, antrenorul său, mărturisind că „Mbappe de România” . Ultima apariție a lui Florinel Coman a fost pe 11 septembrie, în remiza albă din campionat cu Lusail, în care a jucat puțin peste o oră. În actuala stagiune din Stars League, extrema stângă a înscris 2 goluri.

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Laurențiu Reghecampf l-a asigurat pe Gigi Becali că FCSB nu are nevoie acum de Florinel Coman

După victoria cu 2-1 în fața lui FC Voluntari în etapa a 12-a, Gigi Becali a vorbit, pe scurt, și despre subiectul Florinel Coman. Latifundiarul din Pipera a transmis la că Laurențiu Reghecampf la echipă și că patronul se va convinge de acest lucru până în iarnă. Același antrenor îi promitea patronului său la revenirea la FCSB că , iar „roș-albaștrii” vor reveni pe prima poziție. Până acum, Laurențiu Reghecampf a câștigat două partide din tot atâtea jucate.