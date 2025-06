Mihai Stoica a dezvăluit ce contracte au jucătorii de la FCSB puși pe lista de transferuri: „Așa s-a negociat”

Jordan Gele, Malcom Edjouma și Alex Băluță au fost anunțați de Gigi Becali că nu vor mai juca la FCSB și sunt liberi să se transfere la alte echipe, iar Mihai Stoica a oferit ultimele detalii în privința acestora.

Mihai Stoica, anunț despre unde vor ajunge jucătorii puși pe lista de transferuri de la FCSB

După ce în cazul în care va vrea un jucător, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a explicat clar că jucătorii vor ajunge doar acolo unde își doresc ei.

”Jucătorii decid unde merg. Și Gele, și Edjouma sunt jucători care pot pleca liberi de la noi. Ei decid unde merg, nu poate nimeni să hotărască soarta unui jucător. Edjouma mai are 6 luni cu noi. El a venit la început de an și așa s-a negociat să fie ani întregi de contract.

(n.r. – Nu e adevărat că i-a deturnat Gică Hagi?) Nu poate să-i deturneze nimeni, decât dacă se înțelege cu jucătorii. Orice club vine și spune că s-a înțeles cu Gele, cu Băluță sau cu Edjouma, noi semnăm. Băluță mai are un an de contract, dar nu are nicio înțelegere cu niciun club până acum. Oricare dintre cei trei poate să meargă liber oriunde”, a declarat Mihai Stoica, la .

Gele și Edjouma, mai aproape de UTA

În ciuda faptului că Gigi Becali ar vrea să-i trimită pe Jordan Gele și Malcom Edjouma la Farul lui Gică Hagi, cei doi jucători francezi și a lucra sub comanda lui Adrian Mihalcea.

”Noi am discutat cu mulți jucător importanți care nu mai au loc la echipele lor din SuperLiga, printre care și cei trei de care m-ați întrebat. Eu am învățat din fotbal că și atunci când e 90% rezolvat un transfer, nu e gata până când nu se semnează totul. Sper să le facem domnului Mihalcea și staff-ului o echipă puternică la UTA”, a spus Alexandru Meszar pentru FANATIK.

Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, nu a ascuns faptul că și-ar dori să-i poată transfera pe Gele și Edjouma, însă între timp a renunțat la ideea de a-l aduce pe atacantul care își dorește să meargă la Arad.