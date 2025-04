Mihai Stoica a dezvăluit ce detestă cel mai tare în viață: „Nu mă pot uita în oglindă”. Și-a anunțat planurile după retragerea din fotbal

în cupele europene, ultimul exemplu fiind chiar cel din acest sezon, când FCSB a ajuns până în optimile UEFA Europa League.

Mihai Stoica, tentat să continue în televiziune, după retragerea din fotbal

a stat mare parte din cariera sa la FCSB, fiind unul dintre cei mai importanți conducători de club din fotbalul românesc. Ajuns la vârsta de 59 de ani, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a povestit ce drum va alege după retragerea din fotbal.

De asemenea, oficialul roș-albaștrilor a explicat și de ce a avut succes la toate cluburile unde a fost și care a fost secretul din spatele unui parcurs reușit în ceea ce privește colaborările cu diverse persoane.

În același timp, Meme Stoica aruncat săgeți și în direcția lui Marius Șumudică, antrenorul Rapidului fiind .

„N-am dat afară oameni. Doar dacă mă mințeau”

„Eu am condus mereu, nu colective foarte mari, dar colective de caractere şi niciodată n-am considerat inferior un om care ierarhic îmi era mult inferior. N-am trimis pe cineva să-mi spele maşina, nu pot face chestiile astea. Am un respect mare pentru cei cu care colaborez şi n-am dat afară oameni, decât fiind forţat, forţat că făceau nişte nenorociri mult prea mari sau dacă mă minţeau.

Nu prima oară, dacă era mincinos patologic, că nu suport minciuna sub nicio formă. În rest nu m-am uitat peste umăr la nimeni niciodată. Acum mi-am adus aminte. Eu nu aveam cum să fiu altfel decât apreciat şi iubit, pentru că oricine care mă vede la televizor şi nu mă suportă sub nicio formă, dacă mă cunoaşte îşi schimbă la 180 de grade părerea despre mine.

Asta mi s-a întâmplat, mai ales când am fost arestat. ‘Bă, nu pot să cred ce om dulce eşti’. Sunt un om ok. Nu provoc pe nimeni în viaţă. Ok, când suntem aici (n.r. – în platoul emisiunilor) avem obiective personale, dar şi asta… Sunt mulţi deranjaţi de faptul că vin aici şi reprezint clubul. Nu spun decât ce gândesc, nu am cum să spun vreodată… să neg evidenţa, că mă fac de râs”.

Mihai Stoica: „Nu risc vreodată în viaţa mea să-mi pierd credibilitatea”



„Cariera mea, în anii următori, o văd… nu ştiu când voi renunţa (n.r. – la postul de conducător în fotbal), că voi renunţa peste un an, cinci, 10 ani la meseria asta, că sunt prea mulţi ani de acum, dar în televiziune mă văd.

Da, în televiziune mă văd şi mă văd în continuare, că pentru asta m-am pregătit cumva. Aici nu pot fi prins în offside. Pot să greşesc, dar sub nicio formă nu risc vreodată în viaţa mea să-mi pierd credibilitatea.

Nu mă pot uita în oglindă dacă încep să mint. Oamenii asta nu înţeleg şi nu cred asta ‘Bă, ăsta e mincinos’, dar nu sunt mincinos”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .