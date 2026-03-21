Mihai Stoica a dezvăluit ce l-a deranjat la declarațiile lui Pintilii: „Practic, m-a atacat pe mine!”. Exclusiv

Mihai Pintilii, 41 de ani, a plecat de la FCSB odată cu „principalul” Elias Charalambous, 45 de ani. Recent, fostul secund al campioanei a debutat într-un nou rol, cel de analist TV. Cu această ocazie, el a făcut o serie de declarații extrem de tăioase față de unele lucruri care s-au petrecut la echipa roș-albastră în ultima perioadă, cea premergătoare plecării sale. Mihai Stoica, 60 de ani, s-a simțit deranjat de cele spuse de fostul său colaborator.

Cum îi răspunde Mihai Stoica lui Pintilii după ultimele declarații: „Practic, m-a atacat pe mine!”

În urmă cu câteva zile, Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, și-a făcut apariția la o televiziune de sport, din postura de analist TV. Acesta a oferit câteva detalii legate de plecarea sa de la campioana României. La un moment dat, Pintilii a vorbit despre faptul că decizia sa de a pleca de la FCSB a venit în urma pierderii conexiunii cu jucătorii. Acesta a spus că i-a simțit pe fotbaliștii campioanei lipsiți de motivație.

În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al celor de la . În opinia lui Stoica, ceea ce a spus fostul antrenor secund este, cumva, o autocritică. „Pierzând conexiunea cu jucătorii, el se învinovățește”, spune Meme. Acesta notează însă că altă declarație a lui Pintilii l-a deranjat.

Fostul antrenor secund a reproșat faptul că preparatorul fizic Thomas Neubert și medicul Flavian Arămitu nu luau parte la toate ședințele de pregătire ale echipei. Managerul roș-albaștrilor s-a simțit vizat direct de aceste remarci. Asta pentru că el a fost persoana care le-a permis celor doi un astfel de program la echipă.

„Alte declarații m-au deranjat pe mine. Când i-a atacat pe Thomas Neubert și pe Flavian Arămitu. Cumva, când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine. Dar, fiecare își exprimă opiniile. Unde crede că s-a greșit. Când Mihai Pintilii va conduce un club de talia acestui club, atunci să ia deciziile care crede el că s-a impun.

E adevărat că i-am permis medicului să nu vină la toate antrenamentele, pentru că nu îmi permit să pierd un profesionist de calibrul medicului nostru. Este cel mai bun medic cu care am lucrat vreodată. Atâta timp cât, în timpul unui antrenament se poate întâmpla ceva, dar eu am asistent medical cu studii și cu cursul făcut la SMURD, la zi, atunci sunt de acord ca medicul să nu vină la toate antrenamentele. Pentru că el și atunci când operează poate fi contactat. Să spui că medicul nu vine în cantonamente, când noi, doi ani de zile, nu am făcut cantonamente, asta nu am înțeles-o”, a mai punctat Stoica.

Ce spunea Pintilii despre medicul celor de la FCSB

Mihai Stoica a ținut să mai amintească despre un episod petrecut înainte de plecarea lui Pintilii de la FCSB. La un moment dat, fostul antrenor secund al roș-albaștrilor a fost chiar el cel care a apreciat munca medicului Flavian Arămitu. „Înainte de a pleca Pinti și Eli (Charalambous), într-un anumit context a venit vorba de Flavian (n.r. Arămitu). Am zis că ‘la orice oră din zi și din noapte să fie,,,’. Și Pintii l-a lăudat pe medic. ‘Așa este, de câte ori apelezi la el…’”, afirmă MM.

Mihai Stoica spune că nu i-au picat bine aceste declarații ale pui Pintilii și nu le-a înțeles. În ciuda acestui episod, MM este convins că între el și fostul antrenor relația nu va fi una schimbată. „Este pur și simplu un regret că cineva, după atâția ani, pleacă și le reproșează colaboratorilor ceva într-un context în care eu cred că nu era nimic de reproșat”.

Ce a spus Mihai Pintilii despre absența medicului la antrenamentele lui FCSB

La câteva zile după ce a plecat de la FCSB, . Fostul antrenor secund a spus că, pe perioada mandatului său, medicul nu a fost mereu prezent alături de grup. „Erau momente în care medicul trebuia să fie acolo. Nu am zis să doarmă cu mine în pat, dar să fie în cantonament.

Erau lucruri care trebuiau să fie discutate despre jucători, dar el nu era acolo. Lucrurile astea s-au întâmplat mereu cât am fost la echipă. Când se câștigă, nu se văd”, a declarat Mihai Pintilii, la . În același context, Mihai Pintilii a vorbit și despre Thomas Neubert. Se pare că și germanul a lipsit de la antrenamente. „Nu e normal să lipsești de la antrenament. OK, dacă ești bolnav, nicio problemă. Dar nu ai voie să lipsești, de aici îți iei salariul. Nu am o problemă cu Tommy, am lucrat cu el și ca jucător, are un stil aparte, mi-a plăcut să lucrez cu el. Dar nu mi se pare normal”, a declarat Pintilii, la același post TV.