Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace”

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a avut o nouă prestație de coșmar. Sud-africanul a „comis-o” și în FCSB – CFR Cluj 1-4. Mihai Stoica nu este deloc surprins și a prezis eclipsa de forma a celui care, cândva, era cel mai bun fundaș central din SuperLiga.
Siyabonga Ngezana a avut o săptămână îngrozitoare. Sud-africanul a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști de la FCSB în înfrângerile cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj, ambele cu același scor usturător, 1-4.
Din 2023 la campioana României, care a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Kaizer Chiefs, Siyabonga Ngezana a avut prestații de top în primii doi ani. În acest sezon, stoperul în vârstă de 28 de ani a făcut mai multe erori care au costat-o puncte pe echipa lui Charalambous, atât în campioant, cât și în Europa. Mihai Stoica a anticipat prăbușirea lui Ngezana încă din timpul cantonamentului de vară, din Olanda.
„(n.r . – Aveți vreo explicație pentru prăbușirea lui Ngezana?) Nu că am o explicație. Eu l-am avertizat pe Gigi din vară, din Olanda. Era alt jucător, nu mai era el. Am spus că nu e bine. A venit schimbat. Chiar am insistat să nu joace la meciul ăsta, dar a jucat. El nu are nicio explicație. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme.
Rar am întâlnit un fundaș central care în doi ani să nu facă nicio greșeală. Noi nu am primit niciun gol din cauza lui Ngezana. Acum am luat o grămadă. L-am văzut și la națională, parcă a jucat mai bine”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.
În această iarnă, Siyabonga Ngezana nu a făcut pregătirea cu FCSB. Fundașul central a fost plecat cu naționala Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni. „Bafana Bafana” a fost eliminată pe 4 ianuarie, când a pierdut cu 1-2 în fața Camerunului în optimile de finală ale competiției.