Mihai Stoica a dezvăluit cea mai de preț calitate a lui Gigi Becali: „Mi se pare ceva fantastic!"

Mihai Stoica nu s-a gândit de două ori! Care crede oficialul lui FCSB că este punctul forte al patronului Gigi Becali: „Fantastic!”
Ciprian Păvăleanu
22.09.2025 | 10:21
Mihai Stoica a dezvaluit cea mai de pret calitate a lui Gigi Becali Mi se pare ceva fantastic
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica a dezvăluit care este cea mai mare calitate a lui Gigi Becali. Foto: Colaj FANATIK

Părerea lumii fotbalului este împărțită atunci când vine vorba de controversatul patron al echipei FCSB. O parte dintre oameni este de părere că Gigi Becali a făcut mult mai multe lucruri bune decât negative pentru fotbalul românesc, iar o altă parte crede contrariul. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a dezvăluit care este cea mai de preț calitate a omului de afaceri.

Mihai Stoica nu a stat pe gânduri! Care este cea mai mare calitate a lui Gigi Becali

Mihai Stoica a lucrat aproape timp de două decenii alături de Gigi Becali și a recunoscut că nu trece zi fără să vorbească la telefon. Managerul General al FCSB îi cunoaște toate calitățile și toate defectele latifundiarului din Pipera, însă una dintre virtuțile sale este mai presus decât toate celelalte, deoarece l-a ajutat foarte mult în afaceri.

Gigi Becali a vândut foarte mulți jucători în străinătate la prețuri foarte bune, cum ar fi Chiricheș, Stanciu, Man sau Gardoș, iar Mihai Stoica este de părere că felul în care omul de afaceri știe să-și împacheteze marfa pentru a scoate un preț cât mai mare este absolut formidabil:

„(n.r. Care este punctul forte al lui Gigi Becali?) Faptul că niciodată nu regretă ceva ce a făcut greşit. Faptul că niciodată nu vine să spună ‘dom’le, câţi bani am cheltuit…’, pentru că el a cheltuit bani cu dezinvoltură. Ştiţi foarte bine actele de caritate pe care le face. De aceea şi plăteşte, pentru că se grăbeşte, şi plăteşte sume mai mari pentru jucători în momentul în care îi achiziţionează decât ar putea dacă ar negocia intens şi ar pierde foarte mult timp. În schimb, ce are fantastic este că vinde foarte, foarte bine.

A vândut jucători – nu o să dau nume – dar i-a dat pe milioane multe, cu mai mult decât dublu preţului cu care ştiam eu că i-ar fi vândut, doar pentru că a simţit, fiind un comerciant încă din copilărie, că există loc de bani foarte mulţi în tranzacţiile respective”, a spus Mihai Stoica, conform Orange Sport.

Gigi Becali schimbă strategia la FCSB! Ce se va întâmpla începând cu sezonul următor

Conform spuselor lui Mihai Stoica pentru sursa citată anterior, începând cu acest an, atât el, cât și alți oameni de încredere delegați de club vor urmări mai mulți jucători din străinătate, pista principală fiind Portugalia și Ligue 2. Obiectivul este ca în fereastra de transferuri din vara viitoare, FCSB să se poată orienta și spre alți fotbaliști decât cei pe care Gigi Becali îi poate vedea în SuperLiga României.

1,78 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist" în meciul FC Botoșani - FCSB
