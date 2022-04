Mihai Stoica a dezvăluit cine e omul care a creat FCSB: „Se întâmpla când m-am întors eu, în 2010, l-am şi certat”

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit cum a apărut titulatura de FCSB, acronim asumat de fostul director de marketing al echipei lui Gigi Becali, Bobby Durbac.

Mihai Stoica a explicat cine este autorul prescurtării de FCSB: „A inventat-o Marius Ianuli”

FCSB se bate în instanță cu CSA Steaua pentru a putea folosi numele și marca „Steaua București”, iar echipa lui Gigi Becali a fost nevoită să folosească această prescurtare.

„Ăia spun cum au descoperit ei FCSB… Nu, FCSB, această titulatură, a inventat-o Marius Ianuli (n.r. Mache), team managerul nostru de ani de zile. Chiar când m-am întors eu, în 2010, l-am şi certat: ce e asta, mă, FCSB? Ce este asta, vreo fabrică de confecţii?. ”Păi, da, dar FC Bayern – FCB, FC Barcelona…”. Du-te, mă, de aici”.

După aia au început să apară SCVS – Vasluiul, FCV, FC-nu-ştiu-ce… Şi chiar l-am certat, de-aia am reţinut că era a lui. După aia am văzut un mare interviu al unuia care spunea: ”Da, eu am descoperit…” N-ai descoperit, frate, nimic. Ai furat-o de la Mache şi ai pus-o acolo, staţi cuminţi”, a dezvăluit Mihai Stoica la .

Bobby Durbac, fostul director de marketing sportiv, se consideră creatorul denumirii de „FCSB”: „Ideea a venit după ce am văzut la Bayern”

Fostul director de marketing al FCSB a declarat într-un interviu pentru că el este cel care a „botezat” echipa lui Gigi Becali, „FCSB”.

„Nu am inventat eu apa caldă sau marketingul sportiv, aşa cum pretind alţii. Ideea de FCSB a venit după ce am văzut la Bayern, la Barca – FCB, MCFC – Manchester City, şi aşa mai departe. Aceste abrevieri erau folosite pentru merchandising.

Noi aveam un parteneriat cu mai multe firme şi la un moment dat tot staff-ul era cu cămăşuţe cu FCSB. De acolo mi-a venit ideea asta şi am creat FCSB. Îmi aduc aminte că atunci am înregistrat la OSIM Stelio, FCSB şi sloganul ”Trup şi Sufet pentru culori”.

Echipa lui Gigi Becali a pierdut dreptul de a folosi denumirea de „Steaua București” la finalul lui 2017, în urma unei decizii a Curții de Apel București.

Între timp, echipa Armatei, numită de majoritatea opiniei publice CSA Steaua, și-a schimbat numele pe pagina oficială de Facebook și pe celelalte canale de comunicare în și chiar a primit din partea Facebook bifa oficială.