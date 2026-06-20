Sport

Mihai Stoica a dezvăluit de ce a renunțat FCSB la transferul lui Anderson Ceara: „Cele 3 opinii au coincis”

Mihai Stoica, prima reacție după ce FCSB a renunțat la transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda! Ce s-a întâmplat, de fapt: „Toate cele 3 opinii au coincis”
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.06.2026 | 22:19
Mihai Stoica a dezvaluit de ce a renuntat FCSB la transferul lui Anderson Ceara Cele 3 opinii au coincis
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Mihai Stoica a făcut lumină! De ce nu l-a mai luat FCSB pe Anderson Ceara. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a oferit prima reacție după ce FCSB a renunțat la transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) de la Csikszereda. Inițial, patronul Gigi Becali (67 de ani) a făcut anunțul în acest sens, fără să ofere detalii referitoare la motive. Ulterior, Zoltan Szondi, președintele celor de la Miercurea Ciuc, a dezvăluit că s-a ajuns în această situație din cauza faptului că roș-albaștrii au invocat anumite probleme medicale pe care le-ar avea fotbalistul brazilian.

Mihai Stoica, explicații după ce FCSB a renunțat la transferul lui Anderson Ceara

În ciuda faptului că ar fi vorba despre probleme mai vechi, iar această chestiune pesemne că nu i-a afectat deloc randamentul lui Ceara în sezonul trecut, cei de la FCSB au decis totuși în cele din urmă să nu meargă mai departe cu această mutare. Iar acum președintele Consiliului de Administrație de la fosta campioană a României a explicat pe larg cum s-a derulat întregul proces în toată această perioadă.

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„A fost un RMN la amândoi genunchii. Medicul nostru a avut o opinie. Am luat a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, Bogdan Ioan Codorean. Și a mai fost opinia medicului specialist care l-a diagnosticat. Toate cele 3 opinii au coincis.

Medicul nostru a luat legătura cu medicul de la Csikszereda, știa că a fost operat, dar nu știa că problemele sunt insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea. Noi nu am fi divulgat, spuneam că doar nu ne-am înțeles cu jucătorul”, a spus Mihai Stoica inițial în direct la Prima Sport. 

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Marele risc la care s-ar fi expus cei de la FCSB prin aducerea lui Anderson Ceara

În continuare, oficialul de la FCSB a pus accent în mod special pe faptul că, în contextul dat, în viziunea celor de acolo exista un risc destul de mare ca Anderson Ceara să nu facă față la intensitatea antrenamentelor de la echipa roș-albastră și nici, în mod evident, la ritmul de joc din timpul meciurilor: „Nu există fotbalist care să nu aibă probleme la genunchi, dar unele sunt…E posibil și ca Anderson Ceara să joace fără probleme un an de acum înainte.

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Dar erau șanse ca la noi, la un antrenament cu Neubert, să-i pună haltera în spate și să rămână acolo. Sau poate nu rezista la ritmul din 3 în 3 zile. Noi nu aveam informații. Medicul nostru, Flavian Arămitu, a discutat după cu doctorul de la Csikszereda, care știa istoricul operațiilor lui Anderson, și a fost foarte deschis. Îi doresc lui Anderson să joace până la finalul carierei fără probleme, dar la noi nu a trecut testul”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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