Mihai Stoica a dezvăluit în direct cum l-a cunoscut pe Ion Iliescu: „Am fost cu Gigi Becali. M-a cucerit!”

după ce a suferit timp de mai multe luni din cauza cancerului pulmonar. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe fostul șef de stat și ce l-a impresionat profund la el.

Mihai Stoica îl admira profund pe Ion Iliescu: „Face parte din cele trei personalități care m-au impresionat de-a lungul vieții”

După ce vestea că Ion Iliescu a decedat s-a împânzit rapid în toată România, Mihai Stoica și-a expus opinia despre fostul șef de stat. Deoarece Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este apolitic, părerea sa a fost făcută strict pe cunoștințele fotbalistice pe care fostul președinte le deținea, nu pe lucrurile pe care el le-a făcut în calitate de om politic.

„’Unpopular opinion’ (n.r. – O părere care nu e pe placul tuturor). Un personaj a fost, asta e clar. N-a fost foarte simpatizat, dădea bine să-l înjuri pe Iliescu și dă în continuare. Doar că eu l-am cunoscut. Am cunoscut treif mari personalități care m-au impresionat.

Am cunoscut personalități, președinți de stat, șefi de guverne, oameni de afaceri, doar trei m-au impresionat. Corneliu-Vadim Tudor, Adrian Păunescu și Ion Iliescu. Bineînțeles, toți sunt contestați și contestabili, dar cred că nu poate exista un personaj autentic, un om cu aură, un om de mare valoare să nu fie contestat. De-aia nu-mi pasă ce opinii au alții despre opiniile mele”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Mihai Stoica, lăsat mască de cunoștințele fotbalistice ale lui Ion Iliescu: „Nu am putut să cred”

Mihai Stoica a povestit în continuare contextul în care l-a cunoscut pe fostul președinte al României. Oficialul de la FCSB a declarat că nu se aștepta ca

„Era un om care cunoștea în detaliu fotbalul românesc. L-am cunoscut într-un început de ianuarie, de Sf. Ion, am fost cu Gigi Becali, nu mai știu exact anul, dar când am venit în București, la începutul anilor 2000. Repet, am fost impresionat. Nu suport oamenii care spun că ce deștept e ăla, dar nu vorbește. Dacă nu ai nimic de spus, înseamnă că ești prost, taci! Nu poți să fii om deștept și să taci din gură.

Nu am putut să cred că el cunoaște fotbalul românesc în detaliu (n.r. Ion Iliescu). Chestia asta m-a cucerit. Nu am făcut politică, am o părere foarte proastă despre clasa politică, cum am avut-o mereu, o am în continuare. Am destule motive să am păreri proaste despre politicieni. Pentru mine Ion Iliescu a fost un reper al democrației românești, indiferent de apartenența lui, sorgintea lui”, a mai declarat MM Stoica.