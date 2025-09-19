Sport

Mihai Stoica a dezvăluit marele regret pe care îl are față de tatăl său: „Asta i-am zis la ultima discuție"

Mihai Stoica, dezvăluiri emoționante despre ultima discuție avută cu regretatul său tată: „Îmi pare rău, mă simt vinovat față de el”
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.09.2025 | 20:50
Mihai Stoica a dezvaluit marele regret pe care il are fata de tatal sau Asta iam zis la ultima discutie
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că tatăl său l-a sfătuit constant să încerce să devină antrenor, dar el a refuzat de fiecare dată această propunere. Acum, oficialul campioanei României a vorbit deschis despre această chestiune și a admis că este posibil să fi făcut o greșeală din acest punct de vedere.

Mihai Stoica regretă că nu a ținut cont de un sfat primit de la tatăl său

În plus, a dezvăluit că a discutat cu tatăl său despre acest aspect chiar cu puțin timp înainte ca acesta să se stingă, motiv pentru care MM a transmis chiar că simte în continuare o anumită vinovăție din cauza acestui fapt. Totodată, el a explicat că a avut întotdeauna anumite dubii referitoare la începerea unui drum pe banca tehnică, întrucât a simțit că era posibil să nu ajungă la un nivel bun în acest domeniu.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Stoica a mai punctat și că în cele din urmă totul a ieșit bine pentru el din perspectivă profesională, pentru că a avut parte de satisfacții uriașe în această postură de conducător de club, reușind performanțe care în principiu ar fi fost foarte greu de atins ca antrenor principal.

Conducătorul de la FCSB nu crede că ar fi fost un antrenor la fel de bun

„Nu mi-a surâs ideea de a deveni antrenor principal şi cred că am făcut o greşeală, pentru că tatăl meu, odihnească-se în pace, mi-a zis de mult timp. La ultima discuţie pe care am avut-o i-am zis că am 37 de ani, e greu să mă apuc de altă meserie.

Îmi pare rău, nu ştiu dacă performam. Îmi pare rău că sunt cumva vinovat faţă de el că nu i-am ascultat sfatul, iar el, când mi-a dat sfaturi, mi-a dat numai sfaturi bune. Nu regret neapărat foarte tare. Pentru că totuşi în meseria care mi-a fost aleasă de soartă mi-a fost bine.

Am plecat cu o singură idee în cap în 1992 când am început meseria asta, să câştig un campionat. Ceea ce la Galaţi părea imposibil în momentul ăla. Nu ştiu dacă aş fi putut să realizez ca antrenor ceea ce am făcut ca și conducător. Cred că aş fi fost bunicel, cred, nu ştiu”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro. 

