Mihai Stoica a dezvăluit meciul care a fost aproape să-l scoată definitiv din fotbal: ”Am simțit că sunt inutil”

Dumitru Dragomir a vorbit la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre și ce atitudine au în fața lui managerul general Mihai Stoica și președintele Valeriu Argăseală.

Când a vrut Mihai Stoica să renunțe la fotbal

Mihai Stoica a recunoscut că a vrut să renunțe la fotbal la finalul sezonului trecut, după ce FCSB a pierdut titlul în fața Farului. El a mărturisit că s-a simțit inutil, dar acest gând i-a trecut foarte repede.

Oficialul ”roș-albaștrilor” a mai dezvăluit că era hotărât să iasă din fotbal dacă FCSB ar fi fost eliminată de Rapid în celebrul sfert de finală din Cupa UEFA, din 2006, deoarece nu ar fi putut să suporte un astfel de insucces.

”Am fost hotărât să renunț la carieră, nu neapărat la funcția pe care o aveam atunci, în 2006, dacă ne-ar fi eliminat Rapidul din Cupa UEFA, din sferturi. Era meciul fără revanșă și nu cred că puteam să duc un asemenea insucces în spate. Mi-aș fi dori să pot continua, dar nu cred că puteam continua.

Anul trecut nu mi-a trecut niciodată prin cap asta doar că după am avut o tentativă, dar nu neapărat pentru că se întâmplase la meciul ală (n.r. – cu Farul). Am avut o tentativă pentru că am simțit eu așa, că sunt inutil, dar am realizat pe urma că nu sunt inutil”, a declarat Stoica, la .

FCSB se întoarce în Ghencea

Mihai Stoica a anunțat că FCSB pentru prelungirea contractului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fundașul muntenegrean este la un pas .

”Au început negocierile cu agentul lui. Acum suntem la distanță destul de mare, sper să ne apropiem, dar să fie din ambele direcții. Nu sunt nici optimist, nici pesimist. Știu că e jucătorul nostru până în decembrie, iar în vară nu va pleca, asta garantez, chiar dacă nu semnează prelungirea. Despre planul B nu pot discuta”, a spus el.

Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a venit cu o veste senzațională pentru suporterii noii campioane din SuperLiga. El a anunțat că din informațiile sale, .

Mihai Stoica . ”Nu ai cum să dorești să joci în altă parte, nu vor fi meciuri sub 6.000, ca să jucăm pe Arc. Ne-am ținut de cuvânt, nu am forțat să jucăm în Ghencea niciodată, ci doar când Arena Națională nu ne poate primi”, a explicat el.