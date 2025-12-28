Sport

Mihai Stoica a dezvăluit principala țintă a FCSB-ului în mercato de iarnă!

Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut care a fost jucătorul aflat în capul listei de achiziții a celor de la FCSB pentru această perioadă de mercato.
Mihai Alecu
28.12.2025 | 10:51
Jucătorul pe care FCSB l-a vrut cu orice preț în această iarnă. Foto: colaj Fanatik.
FCSB l-a dorit cu insistență pe Lindon Emerllahu, mijlocaș ce a fost la CFR Cluj, care a plecat însă în această iarnă în Ucraina, la Polissya Zhytomyr.

Emerllahu, principala țintă în mercato de iarnă pentru FCSB

Mihai Stoica a recunoscut că FCSB caută un mijlocaș central, de profilul lui Emerllahu, asta după ce fotbalistul kosovar nu a putut să fie luat de la CFR Cluj. El a ajuns în cele din urmă în Ucraina, fiind vândut pentru 1,5 milioane de euro de către Ioan Varga.

„Căuta acolo oricum (n.r. – jucător pe poziţia de mijlocaş central). Numărul 1 pe lista noastră a fost Emerllahu şi căutăm profilul lui, dar e puţin cam complicat. Am văzut foarte multe meciuri în ultima vreme acolo unde credem noi că ar putea fi jucători motivaţi de faptul că îi vrea o echipă ca FCSB”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum l-a cucerit Emerllahu pe Mihai Stoica

Fostul jucător de la CFR Cluj a fost apreciat de Mihai Stoica pentru că avea o capacitate bună de efort și făcea ambele faze, atât cea defensivă, cât și cea ofensivă, la un nivel ridicat.

„Emerllahu e un jucător… Mi s-a părut un jucător care face ambele faze foarte bine. Dacă mă puneai să aleg un singur jucător din toată Liga 1 pe care să îl transfer la noi, era Emerllahu, chiar dacă noi stăm foarte bine pe poziția lui. Avem foarte mulți jucători care pot juca poziția asta: Olaru, Cisotti, Tănase, Șut și Lixandru, mai în spate. Emerllahu mi-a plăcut foarte mult”, a mai spus Mihai Stoica.

  • 700.000 de euro a costat Lindon Emerllahu la momentul transferului său de la Ballkani la CFR Cluj.

Cât primește CFR pentru vânzarea lui Emerllahu

FANATIK a aflat toate detaliile mutării. Suma pe care CFR Cluj o va încasa în schimbul transferului jucătorului din Kosovo se ridică la 1,5 milioane de euro. Mai mult, ardelenii vor păstra și un procent de 15% dintr-un eventual transfer ulterior. Fotbalistul din Kosovo va avea un salariu uriaș la Polissya Zhytomyr. Acesta va câștiga anual 500.000 de euro. De asemenea, în contract au fost incluse și bonusuri, iar veniturile sale pot urca până la 600.000 de euro.

FCSB nu dorea să achite mai mult de 1 milion de euro pentru a-l lua pe fotbalistul din Kosovo, iar această sumă a fost una considerată prea mică de către oficialii de la CFR Cluj.

