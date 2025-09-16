Sport

Mihai Stoica a discutat cu Thomas Neubert despre criza prin care trece FCSB: „Asta mi-a spus”

Mihai Stoica a vorbit cu Thomas Neubert despre criza prin care trece FCSB. Ce comparație a făcut preparatorul fizic între campioana României și Borussia Dortmund.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
16.09.2025 | 19:36
Mihai Stoica a discutat cu Thomas Neubert despre criza prin care trece FCSB Asta mia spus
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, discuție cu Thomas Neubert despre forma prin care trece FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Deși s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Europa League, FCSB nu reușește să treacă peste formă horror din SuperLiga. Roș-albaștrii au obținut doar 7 puncte în primele 9 etape de campionat, iar campioana României trebuie să depășească cât mai repede peste acest moment, asta pentru a nu avea emoții pentru calificarea în play-off. Ce spune Mihai Stoica despre această situație.

Mihai Stoica a discutat cu Thomas Neubert după criza prin care trece FCSB

Mihai Stoica a recunoscut că a vorbit cu a vorbit cu Thomas Neubert despre perioada nefastă în care se află echipa campioană. Preparatorul fizic a făcut o paralelă incredibilă, acesta amintind de Borussia Dortmund sub comanda lui Jurgen Klopp. După doi ani de rezultate deosebite în Germania și Champions League, Borussia s-a aflat în picaj, asta în ciuda faptului că tehnicianul folosea aceleași metode de pregătire.

Totodată, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că Dinamo este surpriza plăcută a acestui start de sezon, asta după ce în această vară au plecat cei mai importanți jucători din sezonul trecut, iar întăririle nu se anunțau la același nivel.

„Gândiți-vă că, la începutul campionatului, toată lumea făcea următorul calcul: au plecat Homawoo, Olsen, Politic, Selmani și au venit Musi, cipriotul pe care nu-l știa nimeni, Cristi Mihai… Dinamo a avut și probleme cu accidentările. Mărginean s-a accidentat și era titular.

„Thomas Neubert spunea că situația de la FCSB e identică cu cea a lui Dortmund”

Cine a decis să vină Armstrong, Karamoko… a fost o treabă bună și acolo. Se știa de doi ani că e o echipă bine antrenată. Au avut o perioadă cu ghinioane foarte mari, dar acum ghinioanele s-au mutat în alt complex rezidențial. Valoarea unei echipe o dau rezultatele.

Există și perioade mai faste și mai puțin faste. Thomas Neubert spunea că situația noastră e identică cu cea a lui Dortmund, sub comanda lui Klopp. Atunci, Klopp, după doi ani, spunea că face totul bine, dar echipa a picat”, a declarat Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
