Sport

Mihai Stoica a făcut accident în București! SUV-ul său a fost distrus. Prima reacție: „Sunt nevinovat 100%”

Alex Bodnariu
15.10.2026 | 20:21
Mihai Stoica a facut accident in Bucuresti SUVul sau a fost distrus Prima reactie Sunt nevinovat 100
breaking news
Momente de panică pentru Mihai Stoica! Oficialul FCSB, implicat într-un accident rutier. Mașina este daună totală
Mihai Stoica a fost implicat într-un accident rutier puternic în București. SUV-ul oficialului FCSB este daună totală. Cum s-a produs coliziunea. Prima reacție.
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost implicat într-un accident rutier joi seară, 15 octombrie, în București. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul de tip SUV condus de oficialul roș-albaștrilor a fost distrus. Din fericire, Mihai Stoica nu a suferit răni grave.

Momente de panică pentru Mihai Stoica! Oficialul FCSB, implicat într-un accident rutier. Mașina este daună totală

Potrivit informațiilor publicate de ProSport, Mihai Stoica nu a fost rănit în urma accidentului. Oficialul de la FCSB a explicat că un alt șofer i-ar fi lovit autoturismul și susține că nu are nicio vină pentru producerea coliziunii. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Octavian Goga, într-o intersecție din Capitală. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa citată.

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Mihai Stoica a tras o sperietură serioasă în urma accidentului rutier produs joi seară, întrucât impactul a fost unul puternic. Din fericire, acesta a scăpat nevătămat, iar singurele pagube au fost de ordin material. Nu e prima oară când MM e implicat în astfel de incidente rutiere.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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