Mihai Stoica a făcut anunțul despre plecarea lui Florin Tănase de la FCSB: „Ofertă pe bani mulți!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a oferit detalii esențiale despre posibilul transfer al lui Florin Tănase (31 de ani) de la FCSB în China. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a admis că într-adevăr există în prezent un interes sporit din partea unui club din China pentru mijlocașul ofensiv, iar salariul de acolo ar urma să fie mult peste cel încasat în România.

Ce a spus Mihai Stoica despre plecarea lui Florin Tănase în China

Recent, pentru a discuta cu reprezentanții clubului respectiv despre această posibilă afacere. De asemenea, site-ul nostru a anunțat și că asiaticii i-au pregătit lui Tănase un contract pe doi ani, cu un salariu de 1.3 milioane de euro pe sezon, plus anumite bonusuri de performanță.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a ținut să sublinieze în mod special că în prezent FCSB își permite să se despartă în principiu cam de orice jucător, MM a explicat totodată și că totuși pare destul de greu ca această afacere să se perfecteze în cele din urmă, din simplul motiv că Florin Tănase are deja parte de un anumit confort din punct de vedere financiară. În plus, internaționalului român ar urma să îi fie și destul de greu să se afle la o distanță atât de mare de familie.

„Eu știu că Tănase are ofertă din China, cu bani mulți, dar știu că nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, copilul a crescut. Nu e genul de fotbalist care să plece doar pentru bani, să se chinuiască în China singur, iar copilul să rămână aici. Depinde și cât de mult îi crește salariul. E greu pentru el să plece în China fără copil. Ne permitem să pierdem pe oricine dacă pleacă pentru bani. Nu e cazul la el, că ar fi plecat liber. Orice jucător poate fi înlocuit fără nicio problemă”, în direct la

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mihai Stoica despre speculațiile referitoare la Octavian Popescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, MM Stoica a transmis și că în prezent nu există vreo ofertă pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani: „Pentru Tavi Popescu nu e nicio ofertă! Ce Polonia? Ăia nu sunt în stare să cumpere jucători. Ce jucători au cumpărat? 500.000 pe Christensen (n.r. de la Rapid) nu înseamnă că au cumpărat un jucător, înseamnă peanuts (alune)”.