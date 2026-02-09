Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB are, în acest moment, două vârfuri în formă excelentă: Mamadou Thiam și Daniel Bîrligea. Ambii au marcat în ultimele meciuri. Cu toate acestea, s-a vorbit mult de transferul unui alt atacant. Luni, 9 februarie, era ziua decisivă pentru această mutare. Mihai Stoica a explicat ce se întâmplă cu jucătorul.

Ce se întâmplă cu transferul atacantului pe care îl dorea FCSB. Mihai Stoica a clarificat situația

Campioana României a dorit să se întărească în compartimentul ofensiv în perspectiva părții finale din sezonul 2025-2026. Conducătorii de la FCSB sperau să aducă un nou atacant, în ultima zi de mercato. Din păcate pentru Elias Charalambous și staff-ul său, fotbalistul nu va mai ajunge la echipă.

ADVERTISEMENT

Luni, la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a făcut lumină în privința mutării. . Motivul: acesta nu putea să ajungă la vizita medicală, astfel că FCSB nu a riscat: „Eu nu fac asta niciodată”, a spus MM.

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi (Becali) că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și că nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală, eu am considerat că nu are niciun sens ca să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat”, a spus Stoica.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă vârful urmărit de FCSB era olandez, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile, MM a spus că: „Nu are sens să discutăm despre el, pentru că nu s-a făcut și nu se face. Asta era gluma lui Gigi Becali cu olandezul”.

ADVERTISEMENT

MM a anunțat „transferul” lui Mihai Popescu. Fundașul și-a revenit miraculos

Cu transferul misteriosului atacant căzut, FCSB va trebui . Jucătorul de națională și-a revenit incredibil, în ciuda accidentării grave. Mihai Stoica a spus că staff-ul tehnic în va avea la dispoziție în două-trei săptămâni.

„ Fundaș central o să aducem. Pe Mihai Popescu (…). Arată foarte bine. Lovește mingea, pune forță, nu are niciun fel de problemă. Eu cred că poate să fie variantă și pentru… dar hai să nu vorbim și de echipă națională. Mai e o lună și jumătate până când naționala joacă. La noi, se estimează chiar ca în două săptămâni să se antreneze cu prima echipă”, a spus MM, despre fundaș.

ADVERTISEMENT