Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv

La o zi după victoria de la Galați, 4-1 cu Oțelul, Mihai Stoica a făcut anunțul final privind atacantul pe care FCSB dorea să-l aducă în ultima zi de mercato.
Adrian Baciu
09.02.2026 | 10:48
Mihai Stoica a facut anuntul despre transferul atacantului la FCSB in ultima zi de mercato Exclusiv
breaking news
Ce se întâmplă cu transferul atacantului pe care îl dorea FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB are, în acest moment, două vârfuri în formă excelentă: Mamadou Thiam și Daniel Bîrligea. Ambii au marcat în ultimele meciuri. Cu toate acestea, s-a vorbit mult de transferul unui alt atacant. Luni, 9 februarie, era ziua decisivă pentru această mutare. Mihai Stoica a explicat ce se întâmplă cu jucătorul.

Ce se întâmplă cu transferul atacantului pe care îl dorea FCSB. Mihai Stoica a clarificat situația

Campioana României a dorit să se întărească în compartimentul ofensiv în perspectiva părții finale din sezonul 2025-2026. Conducătorii de la FCSB sperau să aducă un nou atacant, în ultima zi de mercato. Din păcate pentru Elias Charalambous și staff-ul său, fotbalistul nu va mai ajunge la echipă.

ADVERTISEMENT

Luni, la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a făcut lumină în privința mutării. Oficialul roș-albaștrilor a anunțat că fotbalistul nu va mai fi transferat. Motivul: acesta nu putea să ajungă la vizita medicală, astfel că FCSB nu a riscat: „Eu nu fac asta niciodată”, a spus MM.

Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi (Becali) că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și că nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală, eu am considerat că nu are niciun sens ca să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat”, a spus Stoica.

ADVERTISEMENT
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Digi24.ro
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă

Întrebat dacă vârful urmărit de FCSB era olandez, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile, MM a spus că: „Nu are sens să discutăm despre el, pentru că nu s-a făcut și nu se face. Asta era gluma lui Gigi Becali cu olandezul”.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile...
Digisport.ro
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice

MM a anunțat „transferul” lui Mihai Popescu. Fundașul și-a revenit miraculos

Cu transferul misteriosului atacant căzut, FCSB va trebui să se mulțumească cu revenirea în lot a lui Mihai Popescu. Jucătorul de națională și-a revenit incredibil, în ciuda accidentării grave. Mihai Stoica a spus că staff-ul tehnic în va avea la dispoziție în două-trei săptămâni.

„ Fundaș central o să aducem. Pe Mihai Popescu (…). Arată foarte bine. Lovește mingea, pune forță, nu are niciun fel de problemă. Eu cred că poate să fie variantă și pentru… dar hai să nu vorbim și de echipă națională. Mai e o lună și jumătate până când naționala joacă. La noi, se estimează chiar ca în două săptămâni să se antreneze cu prima echipă”, a spus MM, despre fundaș.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv

Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua,...
Fanatik
Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar dimineața am semnat cu Dinamo!”. Exclusiv
Fanatik SuperLiga, luni, 9 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 9 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Oțelul Galați – FCSB
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre...
Fanatik
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în...
iamsport.ro
Gigi Becali vrea să-l facă fericit pe Emil Grădinescu: 'Crezi că spun în glumă?'. Replica celebrului comentator
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!