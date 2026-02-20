Mihai Stoica a făcut calculele de play-off pentru FCSB cu trei etape înainte de final: “Avem şanse mici la momentul acesta”

ADVERTISEMENT

Finalul sezonului regular din SuperLiga se anunţă unul cum nu a mai fost până acum, cu şapte echipe aflate în lupta pentru accederea în play-off. Mihai Stoica a făcut calculele în direct și a spus ce scenariu i-ar fi cel mai prielnic FCSB-ului.

Mihai Stoica a făcut calculele de play-off pentru FCSB

FCSB se află într-o situație inedită, fiind într-un scenariu complicat în ceea ce privește calificarea în play-off. Rezultatele campioanei României din acest sezon au ținut-o departe de primele 6, iar totul se poate încheia nefericit pentru „roș-albaștri”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a făcut în direct Oficialul bucureștenilor a luat fiecare dintre echipele care luptă pentru accederea în primele 6 și a spus clar că 48 de puncte nu sunt suficiente.

„Astea sunt aberații (n.r. – . Că se poate intra, da, dar 100%, nu știu ce va fi. Haideți să luăm… FC Argeș – Farul. Bate FC Argeș, să spunem, da? 46. FC Argeș, ultima etapă, cu Slobozia. 49. Bun. Botoșani – U Cluj, să spunem că bate Botoșani, 45 la fel ca U Cluj. Să spunem că Botoșani face X la Sibiu, să nu zicem că bate, deși poate să bată, 46. Și ultima etapă Botoșani – Petrolul. Să spunem că bate Botoșani, 49, peste FCSB și cei de la Argeș și Botoșani.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj câștigă acasă cu Petrolul, 47. Și câștigă unul dintre ultimele două meciuri, să zicem că bate pe Dinamo sau bate la Farul. Dacă face două egaluri, există clasament în patru la 49 de puncte. Și Rapid poate rămâne la 49 de puncte. Deci sunt foarte multe necunoscute.

ADVERTISEMENT

Nu poți să spui în niciun caz că, cu 48 de puncte, se intră. Eu nu cred că se intră cu 48. Că se poate întâmpla să fie egaluri, e adevărat. Dar, își spun eu, noi cu 49 suntem doar dacă intră cu 49 Universitatea Cluj, noi, Galați și Botoșani, că și asta se poate. Galațiul, dacă își câștigă meciurile, face 49. Doar în situația asta putem lăsa 2 echipe în spate în clasament de 3.

Vineri și duminică se vor risipi din dubii, dar eu cred că noi avem șanse mici la momentul ăsta. Depindem de jocul rezultatului. Nu cred că vom intra cu 48 în play-off. Dacă FC Argeș bate, nici pe ei nu-i mai prindem”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Scenariul „horror” și scenariul bun pentru FCSB în viziunea lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a vorbit apoi despre două situații în antiteză pentru FCSB. MM a spus că o victorie a lui U Cluj la Botoșani nu i-ar prinde bine campioanei României, dar un eventual egal între cele două o ajută.

„Cel mai rău pentru noi este să bată U Cluj la Botoșani. Cel mai bine este ca, la un moment dat noi putem, la un rezultat de egalitate la Botoșani, putem să le prindem pe amândouă. Dacă Universitatea Cluj câștigă cu Galațiul și Botoșani câștigă pe la sfârșit, ne ducem toate 3 în 49 și le lăsăm pe amândouă în urmă. Pentru că noi luăm în calcul că noi câștigăm cu U Cluj.

Noi trebuie să băgăm neapărat două echipe sub noi din cele care sunt acum. Deci FC Argeș și Botoșani. Noi nu putem să vorbim de U Cluj când noi nu știm ce face Argeș.

Dacă noi nu câștigăm meciurile astea trei, n-avem nicio șansă. Dacă e să o judec matematic, da, ar trebui să bată Galațiul, ca ei după aceea la Cluj și să fie egal dincolo, ca să avem două semne din trei la meciul de etapa viitoare, U Cluj cu Oțelul Galați. Victorie U Cluj sau Galați, pentru noi ar fi același lucru, dar X n-ar mai fi același lucru. E extrem de complicat și credeți-mă, sunt multe calcule. La fotbal am probleme, nu la calcule”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica nu concepe un rezultat negativ cu Metaloglobus. „Dacă nu îi bați ești jena Europei!”

FCSB se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus. În tur, Mihai Stoica nu concepe un nou rezultat negativ, mai ales de data aceasta.

„Dacă nu-i bați în situația asta pe Metaloglobus ești jena Europei. Asta este. Dar până una, alta, noi am avut o serie de trei victorii, iar la Craiova, în mod normal, ar fi trebuit să termin la egalitate la ce s-a jucat. Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm și noi cu intrarea în play-off, dar mă uitam la Football Meets Data, 28% avem șanse de a intra în play-off”, a mai spus oficialul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

56 de puncte a avut FCSB la finalul sezonului regulat 2024/2025 (locul 1)

64 de puncte au avut bucureștenii la finalul sezonului regulat 2023/2025 (locul 1)