Mihai Stoica a făcut iureș cu lacrimi în ochi în direct la TV, după moartea lui Luca Manolache! ”Îi acuz din toată inima pe ăia că nu ne-au spus!”

Mihai Stoica a fost puternic afectat de . Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a afirmat cu lacrimi în ochi că Luca era un copil foarte bun.

Răbufnirea lui Mihai Stoica în urma tragediei lui Luca Manolache

Stoica i-a acuzat pe membrii academiei roș-albaștrilor că nu l-au informat despre problemele medicale ale lui Luca. Oficialul campioanei en-titre îl simpatiza foarte mult pe băiat, lucru cunoscut și de cei din academia de la FCSB.

Mihai Stoica s-a gândit că, dacă ar fi avut informația, ar fi putut să facă ceva pentru a-l ajuta pe Luca Manolache în privința problemelor de sănătate care l-au lăsat, în cele din urmă, fără zile mult prea devreme.

”Vestea pe care am primit-o ieri cu tânărul Manolache. Viața merge înainte, încercăm să ne comportăm normal, dar să știi că ne-a marcat pe toți pentru că era un copil tare bun.

Stoica: ”Îi acuz din toată inima că știau și nu ne-au spus”

Mie nu îmi vine să cred că nu am știut de problemele lui. Că am așa oameni pe lângă mine, de fapt ăia din academie, pe care îi acuz din toată inima că știau și nu ne-au spus. Nici mie, nici lui Alin Stoica. Nu se poate! Știau că are probleme, măcar pentru că știau că îl simpatizam foarte mult pe copil.

Măcar spune, nu știi niciodată cum poți să schimbi soarta. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Câteodată viața e cruntă. Să nu apuci să trăiești la 19 ani”, a declarat Mihai Stoica, conform .

Luca Manolache s-a stins, după ce a suferit un infarct. Adolescentul era împrumutat de FCSB . El urma un tratament de șase luni, perioadă în care nu s-a mai antrenat deloc.