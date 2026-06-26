Mihai Stoica a făcut marele anunț despre „atacantul care va marca 20 de goluri pe sezon” la FCSB: „Suntem aproape să batem palma”

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Mihai Stoica (61 de ani) a oferit ultimele detalii referitoare la golgheterul așteptat la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a confirmat că negocierile sunt deja în plină desfășurare. Fotbalistul ar fi mai mult decât deschis vizavi de această mutare, doar că în prezent ar exista un impediment din perspectivă financiară.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre atacantul anunțat cu mare fast de Gigi Becali la FCSB

În cursul zilei de joi, Este vorba despre un mijlocaș și despre un atacant. Despre vârf finanțatorul fostei campioane a României a transmis că a fost asigurat de către MM că ar fi un jucător de mare calitate, cu potențial de a marca cel puțin 20 de goluri pe sezon în SuperLiga.

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Ulterior, întrebat în legătură cu acest subiect, Mihai Stoica a oferit toate informațiile esențiale despre stadiul negocierilor. Astfel, fotbalistul ar dori să facă acest pas și există șanse mari să se ajungă în scurt timp la o înțelegere vizavi de salariul său. Așadar, în principiu nu ar mai trebui decât ca FCSB să se pună de acord și cu actuala echipă a atacantului în cauză în ceea ce privește suma de transfer.

„Am început negocierile. E foarte scump. Din noiembrie tot încercăm să-l luăm, în iarnă nu s-a putut, la un moment dat părea închis, acum s-a întredeschis. E complicat, dar, dacă reușim, e cea mai mare lovitură pe care căutăm să o dăm. Nu e concurență pentru Bîrligea. În iarnă nu i-a fixat preț clubul. Erau un obiectiv, l-au îndeplinit.

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El își dorește să vină, să vedem dacă ne înțelegem. La salariu suntem destul de aproape să batem palma, dar să vedem dacă ne înțelegem cu clubul. Unele informații au fost veridice, altele nu. Aia e problema când sunt prea mulți agenți, mulți vor să se implice”, a spus Mihai Stoica în direct la

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pe fotbalistul în vârstă de 26 de ani care aparține în continuare de Trabzonspor. De asemenea, În plus,