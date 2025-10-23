Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul din FCSB – Bologna 1-2: „Ce să credem? Era maximum ce puteam obține”

ADVERTISEMENT

Oficialul campioanei României a reproșat faptul că arbitrul leton nu a eliminat doi jucători ai echipei din Italia. Iar, ca un argument în favoarea ideii sale, MM a subliniat că respectivii fotbaliști au fost înlocuiți la scurt timp după producerea fazelor respective.

Mihai Stoica a dat de pământ cu arbitrajul de la meciul FCSB – Bologna 1-2 din Europa League

De asemenea, în aceeași notă, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a apreciat că , coroborate cu , au contribuit decisiv la deznodământul meciului de pe Arena Națională.

Pe de altă parte, Meme Stoica a ținut să spună și că, în viziunea sa, echipa antrenată de Elias Charalambous a făcut în principiu un meci bun în compania celor de la Bologna, chestiune care poate da anumite speranțe pentru viitorul apropiat.

Mihai Stoica nu se gândește încă la următoarele meciuri din Europa League

Nu în ultimul rând, oficialul de la FCSB a mai punctat cu această ocazie și că este nevoie ca acum toată concentrarea să fie canalizată către următorul meci de campionat, bineînțeles în contextul în care situația campioanei acolo este în continuare foarte complicată.

„Era maximum ce puteam obține cu acest arbitraj. Nu se vorbește în competițiile UEFA, dacă italienii îi schimbă pe ambii jucători ce trebuiau eliminați, ce să credem? Când un fundaș își împinge adversarul cu două mâini în careu, iar VAR-ul nu intervine…niște decizii de neînțeles. Am jucat o oră la nivelul adversarilor noștri și am avut momente în care chiar am fost peste.

Am avut o evoluție bună astăzi. Din păcate, arbitrajul și golurile din primele minute au fost un obstacol greu de trecut astăzi. Bologna este o super echipă, dar uite că am chinuit-o. Au întârziat ei câteva mingi de la margine, dar important e să-ți atingi scopul. Dacă aveam penalty și-l transformam se făcea 2-2 și mai aveam de jucat. Cu Young Boys nu am avut ocazii, dar acum am jucat bine de tot, dar Bologna nu e Young Boys, e mult peste.

Dacă au fost meciuri, cum a fost cel cu Shkendija, când îți era greu să ridici privirea din pământ, acum chiar avem motive să trage speranțe. Să nu ignorați faptul că noi am jucat cu un singur fundaș central de meserie. Ne-au lipsit mulți jucători de zonă centrală, dar Lixandru e un jucător serios, care-și respectă meseria și colegii. El o să fie un jucător extrem de important așa cum a fost și înainte de accidentare.

Până să ne gândim la Basel, ne gândim la UTA, unde Ngezana este suspendat, unde se poate conta doar pe Graovac, deci iar vom avea probleme. Urmează meciul de la Bistrița, de la Cluj cu Universitatea. Avem destulă treabă. Cupa României este foarte importantă, dar acest merit sportiv ne face o mare defavoare. Nici n-am încercat să convingem vreo echipă să joace la București. Dacă n-au nocturnă, o închiriază. Dacă nu le merge, o repară. N-au vrut să vină nici cei de la Borcea, ce să vorbim cu cei de la Bistrița? E clar că echipele din categoria a doua sau a treia urmăresc să aducă echipe mari în oraș pentru a crea o emulație în zona respectivă.

Parcursul din sezonul trecut pare irepetabil. Nu doar pentru noi, ci pentru orice echipă din România. Mi-e groază ce se va întâmpla până în ianuarie, fără atâția jucători importanți. Am sperat că victoriile fără gol primit contra Galați și Craiova reprezintă declicul, dar a venit acest duș rece. Nici nu-l pot numi așa. Eu fac duș rece în fiecare zi și mă simt mai bine după un duș rece. A fost ceva incalificabil. Ne simțim pe fundul prăpastiei, de aici nu putem decât să urcăm”, a spus Mihai Stoica la după