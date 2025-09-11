Mihai Stoica a distrus doi „tricolori” după Cipru – România: „I-a făcut ăla biciclete până l-a leșinat” / „Trebuia să tacă din gură!”

Unul dintre fotbaliștii vizați de Mihai Stoica după înfrângerea cu Canada a fost Denis Drăguș, însă după prestația din Cipru, oficialul FCSB a avut cuvinte de laudă pentru atacantul lui Eyupspor, însă alți doi fotbaliști au intrat în colimatorul său. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că oamenii din apărare au fost mult prea pasivi la faza primului gol.

Mihai Stoica, critici dure pentru doi fundași ai naționalei României

România a ratat cele trei puncte în meciul cu Cipru, deși a condus cu 2-0 încă din debutul partidei. Denis Drăguș a marcat o „dublă” destul de rapid, iar România părea că va avea o partidă ușoară. Ciprioții au redus din avantaj înaintea pauzei printr-o fază foarte frumos executată, urmând ca în repriza secundă să restabilească egalitatea, iar scorul final a fost 2-2.

În urma primului gol, Mihai Stoica, oficialul lui FCSB, este de părere că lăsându-i pe adversari să-și facă faza fără probleme: „Problema a fost că noi am luat golul ăla practic de nicăieri și acolo chiar am văzut faza și am dat cadru cu cadru și sunt foarte mulți jucători care au greșit interpretarea acelei faze. Foarte mulți! Nu poți să te rezumi doar la Ghiță că i-a făcut ăla biciclete până l-a leșinat. Am avut câțiva jucători extrem de pasivi la faza premergătoare golului.

Eu am spus de foarte multe ori, la un moment dat chiar era să fiu pus la zid că îmi permit să vorbesc de Rațiu. Rațiu iar a făcut o partidă execrabilă. Mircea Lucescu spune că probabil ratarea transferului. Păi l-au transferat ziariștii. Este foarte bine pentru un fotbalist cu certe calități cum e Rațiu, mai ales fizice, aș îndrăzni să spun că și tehnice, dar, din punct de vedere tactic, dacă îl considerăm apărător, are niște carențe care se văd din avion”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport

„Nu e normal să vii cu părul albastru la turneul final!”

Andrei Rațiu a intrat în atenția publicului în timpul Campionatului European din 2024. Pe lângă jocul său solid, părul său vopsit în albastru a atras foarte multe priviri asupra sa, iar el a fost supranumit „Sonic”, după celebrul personaj de desene animate de culoare albastră și cu o viteză extraordinară.

Mihai Stoica este de părere că apariția sa de la EURO 2024 nu a fost una care să denote seriozitate, iar această lipsă de profesionalism se vede în jocul său din ziua de azi: „Carențele astea se pot remedia doar în situația în care ești extrem de serios, dar nu mi se pare deloc serios când vine să joace pentru echipa națională, deloc! Consider că nu e normal nici să vii cu părul albastru la turneul final, dar poate că sunt un comunist vechi.

Nu mi s-a părut normal nici când s-a vopsit Generația de Aur! Rațiu vine și joacă ce nu trebuie să joace. Dacă te uiți ce face la gol… pur și simplu stă și se uită, e zona lui, nu mi se pare normal. Când a greșit evident la meciul cu Bosnia, toată lumea a sărit”, a continuat Președintele CA de la FCSB.

Nici Horațiu Moldovan nu a scăpat de furia lui Mihai Stoica

Horațiu Moldovan a făcut o greșeală impardonabilă în amicalul cu Canada, iar cărora Mihai Stoica nu le-a văzut rostul: „Încă un jucător cu foarte mari probleme de comportament este Horațiu Moldovan. Trebuia să tacă din gură! La ce a făcut în meciul cu Canada, trebuia să tacă din gură, mai ales după meciul ăsta în care noi nu am câștigat. Un meci pe care toată lumea se aștepta să îl câștigăm, să iasă revanșard și să spună: ’Să vorbească unii care nu au nicio legătură cu fenomenul, că și portarii mari gafează!’.

Da, portarii gafează, dar aia nu e gafă, aia este bătaie de joc ce a făcut acolo. Nu are niciun sens să te apuci să driblezi în propriul careu, mai ales că nu ești chiar atât de prieten cu mingea. Ce te apuci tu acum să comentezi?

„Generația asta are o doză foarte mare de insolență”

„Ăla a fost un meci amical, ok, s-a terminat! Ai fost acuzat pe bună dreptate, taci din gură! Tu vii după meciul ăsta și asta ai de spus? ’Să tacă unii din gură, că eu am făcut…’ Ce să tacă? Băi, nu se poate așa ceva! Generația asta pentru mine e o generație care are o doză foarte mare de insolență.

Copiii ăștia trebuie să accepte să își însușească criticile atunci când le merită cu prisosință și, slavă Domnului, că sunt motive. Puțin mai multă decență, puțin mai mult bun simț, recomand de la înălțimea celor 60 de ani pe care îi am. Nu am nicio treabă cu fenomenul, dacă vrea Horațiu Moldovan așa, dar am 60 de ani”, a conchis oficialul de la FCSB.