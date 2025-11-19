Sport

Mihai Stoica a făcut public baremul! Cât costă un cartonaș galben la FCSB pentru proteste: „Cine nu vrea să înțeleagă, ne vom saluta respectuos”

Mihai Stoica a dezvăluit care este noul barem al amenzilor la FCSB. Cât vor plăti fotbaliștii după un cartonaș galben primit în urma unor proteste la adresa arbitrului.
Iulian Stoica
19.11.2025 | 09:45
FCSB a remizat în deplasare la Sibiu, scor 2-2 cu FC Hermannstadt, înainte de pauza dedicată echipei naționale. În urma acestui meci, atitudinea lui Daniel Bîrligea a fost criticată dur, atacantul primind două cartonașe galbene pentru proteste. La scurt timp, Consiliul de Administrație al clubului s-a întâlnit, iar Mihai Stoica a dezvăluit cât vor plăti jucătorii pentru viitoarele ieșiri la adresa arbitrilor.

Mihai Stoica a făcut public baremul. Ce amenzi se vor aplica la FCSB pentru proteste

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a mărturisit că de acum jucătorii de la FCSB vor primi amenzi usturătoare dacă vor mai contesta deciziile arbitrilor. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că acest lucru nu s-a întâmplat până acum datorită unui sfat primit de la tatăl său în tinerețe.

„(n.r. – Cum va fi de acum încolo? Ce se va schimba?) Eu sunt vinovat pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate actele de indisciplină, clar! Nu spun asta doar ca să mă aflu în treabă, eu sunt vinovat.

Am fost mereu alături de ei și nu am vrut să îi amendez, poate și datorită tatălui meu, care a avut în subordinea lui, la uzină, 7.500 de oameni, care mi-a spus ‘dacă ajungi să conduci oameni, nu le lua din bani. Dă cu ei de pământ, fă orice cu ei, dar nu le lua din bani’.

Am mers pe principiul acesta. Am început meseria aceasta în 1992, niciodată nu am dat vreo amendă. Doar că, de data aceasta, deși relația mea cu jucătorii va fi aceeași, pot veni la mine cu orice problemă au, vom glumi împreună, îi voi cocoșa cu amenzile”, a declarat Mihai Stoica.

Cât vor plăti jucătorii FCSB-ului pentru un cartonaș galben

În continuare, Mihai Stoica a expus faptul că Consiliul de Administrație de la FCSB a decis. Un fotbalist va plăti nu mai puțin de 10.000 de euro net pentru un cartonaș galben pentru proteste, ca pedeapsa să se dubleze în cazul unui cartonaș roșu.

„Dacă o luăm strict scriptic, Consiliul de Administrație pe care îl prezidez și e compus din Valeriu Argăseală, Iulian Gheorghișor și cu mine, s-a întrunit, s-a luat decizia ca, în urma deselor abateri disciplinare, amenzile să fie exact astea:

10.000 de euro net, cartonaș galben luat ca urmare a unei atitudini nesportive. A nu se înțelege, nu e atitudine nesportivă dacă tragi un jucător de tricou sau îl lovești, acelea sunt faulturi de joc. Se pot lua și cartonașe roșii pentru faulturi de joc, dar fără a fi amendabile.

20.000 de euro net, dacă, așa cum s-a întâmplat la Bîrligea, ambele cartonașe sunt luate pentru atitudine nesportivă. Așa va fi de acum încolo la FCSB. Cine nu vrea să înțeleagă, plătește! Cine nu vrea să plătească, ne întâlnim la comisii și ne vom saluta respectuos la bază, apoi ne vom saluta, la fel de respectuos, la comisii. Nu cred că se va mai întâmpla, de acum încolo, ca un jucător de la noi să își piardă cumpătul și să facă ceea ce a făcut Bîrligea”, a conchis Mihai Stoica.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
