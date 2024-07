Mihai Stoica a găsit atacantul perfect pentru FCSB: ”E cel mai bun număr 9 la ora actuală”

La scurt timp după remiza campioanei României cu Maccabi Tel Aviv, în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League, și a precizat că acesta trebuie să slăbească.

Atacantul de la FCSB care l-a impresionat pe Mihai Stoica

Prestația dezamăgitoare a jucătorului adus în această vară de la Universitatea Cluj l-a determinat pe Gigi Becali să anunțe că acesta nu va fi titular în returul cu Maccabi Tel Aviv, programat miercuri, 31 iulie, la Budapesta.

ADVERTISEMENT

Analizând această situație, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că ”roș-albaștrii” au în lot cel mai bun atacant. Iar jucătorul nominalizat a fost David Miculescu.

”Gigi Becali a zis că Daniel Popa e de nivelul ăsta, că am ascultat ce a spus, dar că acum are trei kilograme în plus. Nu critic un jucător vreodată, nu o voi face. Cumva mă bucur că eu când am vorbit despre David Miculescu, dar câte coate s-au dat prin studiouri despre cum vorbesc…

ADVERTISEMENT

Am acumulat experienţă ca să evaluez un jucător pe care-l văd zilnic şi că poate juca o poziţie pe care mulţi analişti nu o văd. Miculescu e cel mai bun număr 9 la ora actuală, aşa îl văd eu. Pentru echipa noastră, nu pentru altă echipă, că ştiu ce jucăm noi.

Un jucător care înţelege tactic perfect, care respectă la perfecţie şi lângă el e Ştefănescu, care a jucat impecabil tactic. Miculescu a fost cu Maccabi ceea ce trebuie să fie”, a declarat Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Ultimele detalii despre situația lui Radunovic

Oficialul de la FCSB a mai anunțat că fundașul stânga Risto Radunovic, care mai are contract doar până în iarnă, este , mai fiind de pus la punct doar câteva detalii.

”Risto a jucat fenomenal. Am avut o discuție legată de prelungirea contractului, el are până în iarnă. Suntem foarte aproape de a prelungi, am ajuns la un numitor comun. Este vorba doar de perioadă, sper ca mâine (n.r. – joi) să rezolvăm problema asta.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc din toată inima să rămână. Este și a fost Top 3, inclusiv ca importanță în vestiar. Este un băiat admirabil. Mi-aș dori să rămână și în cadrul clubului, caut de mult timp un director sportiv”, a spus Mihai Stoica.