Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca atacant în Cipru. „Schimbi sistemul”

Mircea Lucescu are mari bătăi de cap înaintea duelului cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial. Doi dintre cei trei atacanți convocați la echipa națională s-au accidentat, însă Mihai Stoica, președintele de la FCSB, vine în ajutorul selecționerului cu o soluție inedită.

Probleme pentru naționala României. Denis Drăguș, singurul vârf disponibil pentru meciul cu Cipru

, iar singurul vârf veritabil din lotul lui Mircea Lucescu rămâne Denis Drăguș, un atacant care a dezamăgit în amicalul jucat vineri seara, în compania Canadei.

Cel mai probabil, din lipsă de soluții pe faza ofensivă, Totuși, în cazul în care apare o nouă accidentare, selecționerul României va avea mari probleme și va fi nevoit să improvizeze.

Mihai Stoica îl vede pe Bairam atacant la echipa națională

Mihai Stoica știe cine ar putea juca rolul de atacant central. Oficialul de la FCSB e de părere că Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga, ar putea evolua fără probleme în centrul liniei ofensivă, deși la Universitatea Craiova joacă în partea stângă.

„Există un fotbalist, care la momentul acesta joacă în alt sistem, la Craiova. Este unul dintre cele două numere 9 de la Craiova, se cheamă Baiaram și este la echipa națională. Ok, e alt sistem. Hagi a jucat în sistemul ăsta cu 2 atacanți și cu un număr 10. Este convocat, poate fi o variantă ca număr 9.

El joacă 9, hai 9 jumătate la Craiova. Când ai probleme, te gândești cu experiența pe care o ai și nu joci același sistem. Schimbi sistemul, când tu nu ai jucători pentru sistemul respectiv”, a explicat Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, conform