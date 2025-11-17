Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a urmărit meciul României cu Bosnia de la Zenica. Oficialul de la FCSB a identificat jucătorii care au decis soarta „tricolorilor” în eșecul cu 1-3 în fața bosniacilor. Pe cine a lăudat, totuși, apoi.

Mihai Stoica a identificat jucătorii români care au „contribuit” la eșecul cu Bosnia

Naționala României a prestat un fotbal foarte bun în prima repriză de la Zenica, când a reușit să înscrie prin Daniel Bîrligea și să pună pericol și în alte ocazii la poarta gazdelor. Totul s-a schimbat după pauză, „tricolorii” cedând și pierzând cu 1-3.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a spus numele fotbaliștilor care au marcat soarta naționalei în meciul de sâmbătă seară. Oficialul de la FCSB i-a pus la zid pe mijlocașul Marius Marin și mai ales pe atacantul Denis Drăguș.

„Marius Marin e un jucător defensiv decent, dar la echipa națională, să ajungi să joci cu regularitate, trebuie totuși să ai ceva în plus. Să stăpânești o pasă diagonală mai lungă, un dribling… A jucat slab linia de mijloc.

ADVERTISEMENT

Așa cum a fost unul dintre artizanii unor rezultate fabuloase, Denis Drăguș, acum, a fost cea mai mare greșeală pe care un jucător român a făcut-o și ne-a costat. Poate măcar accederea în barajul din urna 2, ci nu cu ‘balaurii’.

ADVERTISEMENT

Am auzit păreri conform cărora nu a greșit pentru că nu avea cum să îl vadă pe adversar. S-a dus cu piciorul mai sus decât se putea duce cu capul. Nu ai voie să faci așa ceva, era o fază foarte ușor de interpretat!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pe cine a lăudat Mihai Stoica după Bosnia – România 3-1

Mihai Stoica a ținut totuși să îl laude pe Daniel Bîrligea pentru cum a jucat contra Bosniei și l-a catalogat drept cel mai bun jucător al „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

„Poate că era epuizat Bîrligea… Nu am înțeles schimbarea… Dacă era epuizat, e clar că trebuia schimbat. Bîrligea mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru.

Părea că poate și în a doua repriză, câștiga dueluri, scotea cartonașe galbene, 3 am contabilizat eu. De departe cel mai bun jucător al nostru!”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.