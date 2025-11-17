Sport

Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”

Mihai Stoica a analizat meciul Bosnia - România 3-1 și a spus cine sunt vinovații pentru eșecul „tricolorilor” la Zenica. Pe cine a pus la zid.
Mihai Dragomir
17.11.2025 | 13:00
Mihai Stoica a gasit tricolorii vinovati pentru esecul Bosnia Romania 31 Nu ai voie sa faci asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a identificat „tricolorii” care au greșit capital cu Bosnia. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a urmărit meciul României cu Bosnia de la Zenica. Oficialul de la FCSB a identificat jucătorii care au decis soarta „tricolorilor” în eșecul cu 1-3 în fața bosniacilor. Pe cine a lăudat, totuși, apoi.

Mihai Stoica a identificat jucătorii români care au „contribuit” la eșecul cu Bosnia

Naționala României a prestat un fotbal foarte bun în prima repriză de la Zenica, când a reușit să înscrie prin Daniel Bîrligea și să pună pericol și în alte ocazii la poarta gazdelor. Totul s-a schimbat după pauză, „tricolorii” cedând și pierzând cu 1-3.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a spus numele fotbaliștilor care au marcat soarta naționalei în meciul de sâmbătă seară. Oficialul de la FCSB i-a pus la zid pe mijlocașul Marius Marin și mai ales pe atacantul Denis Drăguș.

„Marius Marin e un jucător defensiv decent, dar la echipa națională, să ajungi să joci cu regularitate, trebuie totuși să ai ceva în plus. Să stăpânești o pasă diagonală mai lungă, un dribling… A jucat slab linia de mijloc.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

Așa cum a fost unul dintre artizanii unor rezultate fabuloase, Denis Drăguș, acum, prin gestul său, a fost cea mai mare greșeală pe care un jucător român a făcut-o și ne-a costat. Poate măcar accederea în barajul din urna 2, ci nu cu ‘balaurii’.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din
Digisport.ro
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat

Am auzit păreri conform cărora nu a greșit pentru că nu avea cum să îl vadă pe adversar. S-a dus cu piciorul mai sus decât se putea duce cu capul. Nu ai voie să faci așa ceva, era o fază foarte ușor de interpretat!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pe cine a lăudat Mihai Stoica după Bosnia – România 3-1

Deși i-a dat un ultimatum după un nou gest controversat, Mihai Stoica a ținut totuși să îl laude pe Daniel Bîrligea pentru cum a jucat contra Bosniei și l-a catalogat drept cel mai bun jucător al „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

„Poate că era epuizat Bîrligea… Nu am înțeles schimbarea… Dacă era epuizat, e clar că trebuia schimbat. Bîrligea mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru.

Părea că poate și în a doua repriză, câștiga dueluri, scotea cartonașe galbene, 3 am contabilizat eu. De departe cel mai bun jucător al nostru!”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați după eșecul Bosnia - România 3-1

Secretul relației dintre Sandra și Adrian Mutu. Soția antrenorului a spus adevărul
Fanatik
Secretul relației dintre Sandra și Adrian Mutu. Soția antrenorului a spus adevărul
Tragedie în lumea fotbalului. A murit în ziua în care naționala țării sale...
Fanatik
Tragedie în lumea fotbalului. A murit în ziua în care naționala țării sale s-a calificat la barajul pentru Mondiale
Război la distanță între Ungaria și România! Ce au scandat maghiarii pe stadion...
Fanatik
Război la distanță între Ungaria și România! Ce au scandat maghiarii pe stadion după evenimentele din Bosnia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
L-a demantelat pe Mircea Lucescu: 'L-a atacat pe Emeric Ienei... Ne-a prostit prea...
iamsport.ro
L-a demantelat pe Mircea Lucescu: 'L-a atacat pe Emeric Ienei... Ne-a prostit prea mulți ani'. Cel mai dur discurs
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!