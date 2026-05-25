Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a găsit la FCSB atacantul perfect în absența lui Daniel Bîrligea (26 de ani). Este vorba despre Juri Cisotti (33 de ani), care a jucat vârf în a doua parte a meciului cu Botoșani, primul baraj de Conference League.

Juri Cisotti, noul atacant de la FCSB

Accidentat după amicalul Slovacia – România, Din acest motiv, fosta campioană a suferit grav la capitolul atacant. După ultima victorie, cu FC Botoșani, scor 4-3, Mihai Stoica și-a dat seama că FCSB are soluția în curtea proprie.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Fotbaliștii care nu sunt deosebiți din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiți în margine. Cisotti a jucat și acolo și și-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare. Doar că îi iei din calități când îl bagi în margine. Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult chestia asta să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galați, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oțelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur! Poate și aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preț cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a prevăzut golul de 3-3 al Botoșaniului

Pentru FCSB urmează finala barajului de Conference League, cu Dinamo. Până să ajungă acolo, roș-albaștrii au avut viață grea. Deși au condus cu 3-1, au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de FC Botoșani. Doar a făcut ca FCSB să câștige meciul cu moldovenii.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce ai simțit la 3-3, în minutul 90?) Mă așteptam. Era clar că după penalty-ul ăla… Au fost multe chestii care parcă conduceau la deznodământul ăsta. La 3-1 prea ne-am bucurat toți. Dacă cineva stă pe mine cu camera o să vadă că eu nu mă bucur la goluri. La 3-1 m-am bucurat. Ce oi fi avut, nu știu. Poate și că mi-era frică să nu cumva să apere ăla penalty. Era aproape să rateze (n.r. – Tănase). Dar chiar mă așteptam. Când am văzut 7 minute de prelungiri, am zis că o să dea vreo 9. Chiar mă gândeam. Deși nu jucau cine știe ce”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.