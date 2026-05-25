Sport

Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90

Mihai Stoica a pregătit o nouă soluție de vârf de atac pentru FCSB. Președintele C.A. l-a convins chiar și pe patronul Gigi Becali. Totul despre victoria cu FC Botoșani, scor 4-3
Cristian Măciucă
25.05.2026 | 16:30
Mihai Stoica a gasit un nou varf pentru FCSB Am vorbit cu Gigi sa il incercam Raportul calitatepret e cel mai bun Reactie soc cand Botosani a egalat in minutul 90
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a găsit la FCSB atacantul perfect în absența lui Daniel Bîrligea (26 de ani). Este vorba despre Juri Cisotti (33 de ani), care a jucat vârf în a doua parte a meciului cu Botoșani, primul baraj de Conference League.

Juri Cisotti, noul atacant de la FCSB

Accidentat după amicalul Slovacia – România, Daniel Bîrligea nu a mai putut-o în finalul de sezon pe FCSB. Din acest motiv, fosta campioană a suferit grav la capitolul atacant. După ultima victorie, cu FC Botoșani, scor 4-3, Mihai Stoica și-a dat seama că FCSB are soluția în curtea proprie.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Fotbaliștii care nu sunt deosebiți din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiți în margine. Cisotti a jucat și acolo și și-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare. Doar că îi iei din calități când îl bagi în margine. Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult chestia asta să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galați, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oțelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur! Poate și aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preț cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Digi24.ro
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

Mihai Stoica a prevăzut golul de 3-3 al Botoșaniului

Pentru FCSB urmează finala barajului de Conference League, cu Dinamo. Până să ajungă acolo, roș-albaștrii au avut viață grea. Deși au condus cu 3-1, au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de FC Botoșani. Doar bijuteria lui Octavian Popescu a făcut ca FCSB să câștige meciul cu moldovenii.

ADVERTISEMENT
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de...
Digisport.ro
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros

(n.r. – Ce ai simțit la 3-3, în minutul 90?) Mă așteptam. Era clar că după penalty-ul ăla… Au fost multe chestii care parcă conduceau la deznodământul ăsta. La 3-1 prea ne-am bucurat toți. Dacă cineva stă pe mine cu camera o să vadă că eu nu mă bucur la goluri. La 3-1 m-am bucurat. Ce oi fi avut, nu știu. Poate și că mi-era frică să nu cumva să apere ăla penalty. Era aproape să rateze (n.r. – Tănase). Dar chiar mă așteptam. Când am văzut 7 minute de prelungiri, am zis că o să dea vreo 9. Chiar mă gândeam. Deși nu jucau cine știe ce”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT

 

Dragomir a comentat ultima lovitură de pe piața drepturilor TV din România: „Face...
Fanatik
Dragomir a comentat ultima lovitură de pe piața drepturilor TV din România: „Face 100 de milioane de euro pe an”
Lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial. Barcelona trimite 8 jucători, Real Madrid niciunul!
Fanatik
Lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial. Barcelona trimite 8 jucători, Real Madrid niciunul!
Gabi Tamaș, un nou scandal la Survivor România. Decizia luată de producătorii de...
Fanatik
Gabi Tamaș, un nou scandal la Survivor România. Decizia luată de producătorii de la Antena 1
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A jucat la CFR Cluj alături de antrenorul lui Tottenham și a dat...
iamsport.ro
A jucat la CFR Cluj alături de antrenorul lui Tottenham și a dat verdictul: 'N-aveai treabă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!