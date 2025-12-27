Sport

Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB: „Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro”

Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB. Ce fotbalist a reușit să marcheze și să livreze o pasă decisivă în meciul care valora 3 milioane de euro.
Iulian Stoica
27.12.2025 | 06:30
Mihai Stoica a numit fotbalistul care a adus 3 milioane de euro într-un singur meci pentru FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB are în continuare șanse la calificarea în primăvara europeană, însă parcursul din acest sezon în Europa League este departe de cel din stagiunea precedentă. Mihai Stoica a numit jucătorul cel mai important, dar și meciul care a valorat 3 milioane de euro.

Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB

FCSB a reușit, în stagiunea precedentă, să ajungă până în optimile UEFA Europa League. Deși a fost eliminată de Olimpique Lyon, campioana en-titre a obținut rezultate importante, inclusiv trei victorii din tot atâtea meciuri în fața lui PAOK.

Mihai Stoica a mărturisit că David Miculescu este cel mai important jucător european de la FCSB. Totodată, fotbalistul a primit și premiul „ADN European” la Super Gala FANATIK. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a amintit de golul marcat cu PAOK, dar și de meciul fabulos cu Aberdeen.

„Cel mai bun jucător al nostru din parcursul european a fost de departe Miculescu. El e golgheterul echipei în Europa. Cu Aberdeen a scos eliminare și se termină meciul. A scos penalty și eliminare”, a declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.

David Miculescu, decisiv în meciul de 3 milioane de euro

În continuare, Mihai Stoica a dezvăluit că performanța lui David Miculescu din FCSB – PAOK, când a dat un gol și a livrat o pasă decisivă, a adus în vistieria clubului 3 milioane de euro, 2 provenind din calificare, iar un altul din vânzarea de bilete pentru meciul cu Lyon.

„La meciul cu PAOK l-a servit pe Cisotti și a dat și gol. Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, 3 milioane de euro.

De ce? 2 milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de 3 milioane de euro cel cu PAOK”, a conchis Mihai Stoica.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Miculescu
  • 176 de meciuri, 28 de goluri și 7 assisturi a adunat atacantul pentru FCSB
