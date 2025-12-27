Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB: „Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro”

ADVERTISEMENT

FCSB are în continuare șanse la calificarea în primăvara europeană, însă parcursul din acest sezon în Europa League este departe de cel din stagiunea precedentă. Mihai Stoica a numit jucătorul cel mai important, dar și meciul care a valorat 3 milioane de euro.

Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB

FCSB a reușit, în stagiunea precedentă, să ajungă până în optimile UEFA Europa League. Deși a fost eliminată de Olimpique Lyon, campioana en-titre a obținut rezultate importante, inclusiv trei victorii din tot atâtea meciuri în fața lui PAOK.

Mihai Stoica a mărturisit că David Miculescu este cel mai important jucător european de la FCSB. Totodată, . Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a amintit de golul marcat cu PAOK, dar și de n.

„Cel mai bun jucător al nostru din parcursul european a fost de departe Miculescu. El e golgheterul echipei în Europa. Cu Aberdeen a scos eliminare și se termină meciul. A scos penalty și eliminare”, a declarat Mihai Stoica, conform .

David Miculescu, decisiv în meciul de 3 milioane de euro

În continuare, Mihai Stoica a dezvăluit că performanța lui David Miculescu din FCSB – PAOK, când a dat un gol și a livrat o pasă decisivă, a adus în vistieria clubului 3 milioane de euro, 2 provenind din calificare, iar un altul din vânzarea de bilete pentru meciul cu Lyon.

„La meciul cu PAOK l-a servit pe Cisotti și a dat și gol. Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, 3 milioane de euro.

De ce? 2 milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de 3 milioane de euro cel cu PAOK”, a conchis Mihai Stoica.

