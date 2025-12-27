Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător european de la FCSB: „Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro”

FCSB are în continuare șanse la calificarea în primăvara europeană, însă parcursul din acest sezon în Europa League este departe de cel din stagiunea precedentă. Mihai Stoica a numit jucătorul cel mai important, dar și meciul care a valorat 3 milioane de euro.
FCSB a reușit, în stagiunea precedentă, să ajungă până în optimile UEFA Europa League. Deși a fost eliminată de Olimpique Lyon, campioana en-titre a obținut rezultate importante, inclusiv trei victorii din tot atâtea meciuri în fața lui PAOK.
Mihai Stoica a mărturisit că David Miculescu este cel mai important jucător european de la FCSB. Totodată, fotbalistul a primit și premiul „ADN European” la Super Gala FANATIK. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a amintit de golul marcat cu PAOK, dar și de meciul fabulos cu Aberdeen.
„Cel mai bun jucător al nostru din parcursul european a fost de departe Miculescu. El e golgheterul echipei în Europa. Cu Aberdeen a scos eliminare și se termină meciul. A scos penalty și eliminare”, a declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.
În continuare, Mihai Stoica a dezvăluit că performanța lui David Miculescu din FCSB – PAOK, când a dat un gol și a livrat o pasă decisivă, a adus în vistieria clubului 3 milioane de euro, 2 provenind din calificare, iar un altul din vânzarea de bilete pentru meciul cu Lyon.
„La meciul cu PAOK l-a servit pe Cisotti și a dat și gol. Are assist și gol la un meci de 3 milioane de euro. Atât am câștigat noi la meciul acela, 3 milioane de euro.
De ce? 2 milioane a fost calificarea, iar un milion au fost biletele pe care le-am vândut la meciul cu Lyon. A fost un meci de 3 milioane de euro cel cu PAOK”, a conchis Mihai Stoica.